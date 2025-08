Nie daj się nabrać na takie wiadomości iMessage. To oszustwo

Apple, poprzez zamknięcie swojego ekosystemu i ograniczenie dostępu do własnych technologii, chce nas przekonać, że taka polityka to gwarancja bezpieczeństwa – chroniąca również przed spamem i innymi zagrożeniami. Jak się jednak okazuje, rzeczywistość często przeczy tym zapewnieniom, zwłaszcza w kontekście filtrowania wiadomości iMessage, które mimo wszystko mogą stanowić poważne zagrożenie. Przykładem tego były wydarzenia, o których już pisaliśmy na Antyweb. Oszuści wysyłali wiadomości kuszące łatwym zarobkiem przy testowaniu aplikacji czy rzekomej pracy zdalnej w branży hotelarskiej. Były też oferty pracy w sektorze recyklingu i leasingu. Teraz podszywają się pod TikTok i kuszą dobrymi zarobkami. Szkoda tylko, że to zwykłe oszustwo.

Spam na iMessage. Lewe oferty pracy do TikToka

Dzień dobry, nazywam się Evelyn i jestem z działu rekrutacji TikTok. Zwróciłeś uwagę kilku rekruterów online, dlatego chcielibyśmy zaoferować Ci stanowisko całkowicie zdalnej pracy z domu. Praca jest łatwa, bez ograniczeń czasowych. Stawka dzienna wynosi od 300 do 500 PLN, płatność tego samego dnia, minimalna pensja miesięczna to 5000 PLN.Jeśli pragniesz wyzwań, chcesz zaprezentować swoje umiejętności i współpracować z najlepszymi zespołami, dołącz do nas i rozpocznij nowy rozdział swojej kariery zawodowej! (Proszę pobrać Telegram i skontaktować się z menedżerem, aby otrzymać premię w wysokości 27 PLN).Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami przez Telegram.

Jak radzić sobie z tego typu wiadomościami? Przede wszystkim nie odpowiadamy nia nią i nie wdajemy się w dyskusje z nadawcą, ani nie szukamy kontaktu na Telegramie (z wiadomości został on usunięty). Najlepiej od razu zgłosić ją do Apple jako niechcianą i zablokować nadawcę. Jak to zrobić? W oknie rozmowy wystarczy wybrać opcję Zgłoś jako niechciane potwierdzając przyciskiem Usuń i zgłoś jako niechciane. Można też skorzystać z mObywatela, który pomoże zgłosić takie wiadomości do NASK i CERT. Usługa Bezpiecznie w sieci dostępna w mObywatelu pozwala szybko i łatwo zgłosić podejrzane działania do ekspertów od cyberbezpieczeństwa.