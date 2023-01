Fairphone 2 to telefon z 2015 roku, jednak do tej pory dostawał aktualizacje bezpieczeństwa, a do 2010 - także nowe wersje Androida.

Dziś producenci (bardzo powoli) zaczynają zauważać, że takie rzeczy, jak długie wsparcie smartfona jest rzeczą ważną dla użytkowników. W czasie, gdy telefony wytrzymują coraz dłużej coraz więcej osób zaczyna zauważać, że producent, który "porzuca" swój sprzęt dając mu rok czy maksymalnie dwa wsparcia, nie jest warty by być kolejnym wyborem. Dlatego firmy takie jak Samsung i Oppo zaczynają iść "drogą Apple" oferując 4 kolejne wersje Androida i poprawki bezpieczeństwa przez 5 lat. Jednak mówimy tu o nowych telefonach wypuszczanych dziś i do tego - o superflagowcach za tysiące złotych. Co jednak, gdybym wam powiedział, że w 2015 został wypuszczony telefon, który bije wszystkie te firmy na głowę?

Fairphone 2 otrzymywał aktualizacje przez 7 lat. Można?

Fairphone to marka znana wielu ludziom - specjalizuje się w telefonach, które są produkowane w sposób etyczny, to jest - bez pracy naruszającej prawo międzynarodowe i z wykorzystaniem surowców pochodzących ze zweryfikowanych źródeł. Oprócz tego firma wierzy, że możliwość naprawy własnego smartfona jest prawem każdego, dlatego ich urządzenia są łatwo rozbieralne i naprawialne. Dodatkowo, firma pokazuje wszystkim, na czym polega realne podejście do ekologii, ponieważ uważa, że takich rzeczy jak smartfon powinno używać się jak najdłużej. Dlatego też firma oferuje na swoich smartfonach bardzo długie wsparcie. Jednak to, co stało się w przypadku Fairphone'a 2 przeszło oczekiwania chyba wszystkich obserwatorów (i użytkowników).

Fairphone 4

Fairphone 2 zadebiutował z Androidem 5.1 w trzecim kwartale 2015 roku. To oznacza, że od jego premiery mija obecnie ponad 7 lat. Dopiero teraz jednak firma zdecydowała się ogłosić, że w marcu tego roku telefon otrzyma ostatnią aktualizację bezpieczeństwa.

W marcu 2023 r. udostępnimy ostateczną aktualizację oprogramowania Fairphone 2 dla systemu Android 10. Po jej zainstalowaniu użytkownicy mogą nadal normalnie korzystać ze swojego urządzenia

Tak - dobrze przeczytaliście. Aktualizacja oprogramowania będzie udostępniona dla Androida 10, ponieważ telefon otrzymywał, oprócz poprawek bezpieczeństwa, także kolejne wersje systemu operacyjnego przez 5 lat. I pamiętajmy - Fairphone nie jest superkorporacją z miliardami corocznego zysku oraz możliwościami zatrudnienia najlepszych programistów. Nie - w środowisku smartfonowym jest to malutka firma, która jednak ma swój cel i pokazuje, że można go realizować. Oczywiście, sam Fairphone nie jest najtańszym urządzeniem - model 4, wypuszczony w 2021 roku na stronie producenta kosztuje 579 euro, czyli jakieś 2700 zł, jednak na OLX używane egzemplarze można znaleźć już za 2 tysiące. Pokażcie mi inny telefon z Androidem w tej cenie (albo - w jakiejkolwiek cenie), który ma szanse na tak długie realne wsparcie.

Pozostaje mieć nadzieje, że obecny trend na zwiększanie wsparcia przez wielkie korporacje się utrzyma i że być może w najbliższej przyszłości będą one w stanie dogonić wynikami tę małą firmę.

