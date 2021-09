Fairphone 4 - oto jak wygląda uczciwy smartfon w 2021

Większość osób śledzących nowinki technologiczne powinna w miarę kojarzyć o co chodzi z marką "fairphone". Marka od lat stoi w opozycji do wszystkiego, co można zarzucić rynkowi smartfonów i produkuje urządzenia, które naprawdę wyróżniają się spośród innych. Wymiana baterii w twoim smartfonie kosztuje więcej niż nowy telefon? W Fairphone baterię wymienisz sobie sam. Nie można naprawić twojego smartfona, ponieważ nie ma do niego części zamiennych? Fairphone dostarczy ci wszystkie komponenty. Obawiasz się, że twój smartfon został wykonany przy braku poszanowania praw człowieka? Fairphone chwali się, że jego urządzenia nie tylko są tworzone przez firmy które bardzo mocno przestrzegają prawa pracy, a dodatkowo - korzystają z jak największej liczby ekologicznych materiałów, najczęściej - pochodzących z recyklingu.

Teraz Fairphone wchodzi w kolejną erę - przywitajcie Fairphone 4

Oczywiście - ze względu na takie a nie inne podejście, Fairphone nigdy nie będzie najtańszym urządzeniem, ani też - najlepiej wyposażonym czy robiącym najlepsze zdjęcia. Nie oznacza to jednak, że nie sprawdzi się w codziennych zastosowaniach. Pokazuje to Fairphone 4, którego zdjęcia i część specyfikacji wyciekły przed premierą. Na renderach, dostarczonych przez Android Community, widzimy urządzenie, które posiada z tyłu trzy aparaty, a z przodu - całkiem spory podbródek i kroplowaty notch.

Jeżeli miałbym powiedzieć, co przywodzi mi na myśl taki wygląd smartfona, to powiedziałbym, że skrzyżowanie iPhone'a (przez potrójny aparat i zaoblone ramki) z którymś z tańszych smartfonów z serii Galaxy A. Ekran aparatu ma mieć 6,3 cala, a plecki, co widać na renderach, mają być zdejmowalne, dzięki czemu użytkownik, tak jak w poprzednich modelach, będzie mógł łatwo wymienić baterię i nawet - rozebrać cały telefon.

Fairphone ma być napędzany przez procesor Snapdragon 750. To dosyć mocna jednostka, którą znacie m.in. z Galaxy A52 5G i A42 5G. Oprócz tego mamy tutaj otrzymać główny aparat o rozdzielczości 48 Mpix i nawet 256 GB pamięci wewnętrznej. Patrząc po wykorzystywanym procesorze, telefon będzie miał także możliwość łączności 5G, co zdecydowanie wpłynie na jego długowieczność.

Niestety, dostępność Fairphone'ów u nas jest praktycznie zerowa, a wysoka cena (ok. 700 dol) odstraszy w naszym kraju chyba każdego, kto chciałby mieć to urządzenie.

A szkoda