Każdy z nas, kto na co dzień używa Windowsa, kojarzy aplikację "Twój Telefon". Około dwóch lat temu Microsoft zaczął intensywnie pracować nad jej rozwojem, do tego stopnia, że nowe funkcje pojawiały się praktycznie co miesiąc. Dziś jest to w pełni funkcjonalna apka, z tym, że część jej możliwości wciąż jest zarezerwowana dla telefonów Samsunga. Co, jeżeli ktoś nie ma telefonu tej marki, a nie chce czuć, że korzysta z gorszej wersji programu? Cóż, w takim razie może warto skorzystać z alternatywnej aplikacji do łączenia telefonu z PC. Jak się okazuje, nie tylko Microsoft w ostatnim czasie pracował nad takim rozwiązaniem.

Intel Unison połączy do Windowsa telefon z Androidem, jak i z iOS

Jak się okazuje, Intel opracował własny program, który służy do łączenia telefonów z komputerem, odpisywania na wiadomości z poziomu PC, otrzymywania powiadomień, przeglądania galerii czy przesyłania plików z i na urządzenie. Aplikacja nazywa się Intel Unison i w swoim wyglądzie jest dosyć podobna do programu "Twój Telefon" (który obecnie znany jest też pod nazwą "Łączę do Windows"). Intel Unison ma jednak jedną zaletę, której program Microsoftu nie posiada, a mianowicie - pozwala na połączenie do komputera z systemem Windows iPhone'a, podczas gdy natywna aplikacja systemowa pozwala tylko na sparowanie urządzenia z Androidem.

Źródło: Sammobile

Co więcej, aplikacja miała działać tylko i wyłącznie na komputerach mogących pochwalić się procesorami Intela 12. generacji (zapewne mając być dodatkową zachętą do kupienia komputera z tym procesorem). Testerom udało się ją jednak uruchomić na... wszystkich PC, na których próbowali to zrobić, włączając w to komputery działające na architekturze ARM. Wychodzi więc, że po cichu Intel wypuścił konkurencję dla narzędzia Microsoftu, która nie tylko równa się z nią funkcjonalnością, ale też - może być odpowiedzią na potrzeby osób, które mają iPhone'a, ale nie posiadają komputera z macOS, bądź też z różnych względów muszą korzystać z Windowsa, a chciałyby na komputerze odbierać powiadomienia i odpisywać na wiadomości.

Aby zacząć korzystać z aplikacji wystarczy pobrać ją na komputer oraz smartfon. W przypadku telefonów Intel Unison dostępny jest zarówno na Google Play Store, jak i na App Store. Jeżeli chodzi o Windowsa, aplikację możemy pobrać z Microsoft Store. Jestem bardzo ciekawy, czy Intel będzie planował rozbudowę tej aplikacji, dodając do niej kolejne funkcje, czy też jest to jeden z tych jednorazowych projektów, które nie zobaczą już żadnej aktualizacji.

Źródło