Co roku w świecie Androida powtarza się dokładnie ten sam scenariusz. Pomimo zapowiedzi i obietnic producentów cała masa telefonów dość krótko po premierze zostaje odcięta od najnowszych funkcji przez fakt, że firmom nie chce dbać się o już wypuszczone urządzenia. Po co bowiem zapewniać wsparcie, jeżeli te samą siłę produkcyjną można przekierować do działów odpowiedzialnych za tworzenie nowych urządzeń, za które przecież konsument płaci. To jednak oznacza, że na rynku jest masa smartfonów, które spokojnie mogłyby dalej cieszyć się długim rynkowym życiem, ale przez brak wsparcia postrzegane są dziś jako "przestarzałe". Na szczęście, dzięki prężnie działającej scenie custom ROMów, wiele z tych urządzeń wciąż otrzymuje wsparcie i bardzo przydatne funkcje.

Teraz najsławniejszy Custom ROM oferuje już Androida 13

LinageOS przez lata był (i jest) postrzegany jako najbardziej dopracowany i najchętniej wybierany Custom ROM. Nic dziwnego, ponieważ zorganizowani dookoła tego projektu ludzie od długiego czasu zapewniają wersje oprogramowania zgodną z dużą częścią wypuszczonych na rynek urządzeń. Teraz, kiedy LinageOS 20 bazuje na najnowszym Androidzie 13, jest jeszcze więcej powodów, by spróbować jego instalacji, jeżeli nasz smartfon nie jest już wspierany przez producenta. Jak podaje sam zespół, nowy system posiada chociażby przeprojektowaną aplikację kamery bazującej na bibliotece CameraX od Google i mającą zbliżyć się jakością do aplikacji od tego producenta. Oznacza to, że zmiana nie będzie oznaczała pogorszenia jakości zdjęć, a wręcz przeciwnie - może oznaczać ich polepszenie.

Oczywiście zmiany są dużo większe i obejmują chociażby przeprojektowaną przeglądarkę internetową, aplikację Android TV czy galerię obrazów, a także dużo zmian mających na celu optymalizację działania czy bugfixy. Jeżeli chcecie poznać szczegóły tego, co zmieniło się w najnowszej wersji LinageOS, zachęcam do zapoznania się z pełną listą, która znajduje się tutaj.

Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie też sprawdzić LinageOS 20 na własnym smartfonie. W tym momencie możliwe jest jego pobranie na ponad 30 telefonów. W skali światowej nie jest to dużo, ale liczba ta z pewnością będzie rosła z czasem. Póki co Android 13 w ten sposób może trafić na następujące urządzenia:

ASUS ZenFone 5Z (Z01R)

Fairphone 4 (FP4)

F(x)tec Pro (pro1)

Pixel 4a (sunfish)

Pixel 4a 5G (bramble)

Pixel 4 (flame)

Pixel 4 XL (coral)

Pixel 5 (redfin)

Pixel 5a (barbet)

Lenovo Z5 Pro GT (heart)

Lenovo Z6 pro (zippo)

Motorola edge (racer)

Motorola edge 20 (berlin)

Motorola edge 30 (dubai)

Motorola Moto edge s / moto g100 (nio)

Motorola moto g 5G / one 5G ace (kiev)

Motorola moto g 5G plus / one 5G (nairo)

Motorola moto g6 plus (evert)

Motorola moto g7 play (channel)

Motorola moto g7 power (ocean)

Motorola moto g7 (river)

Motorola moto g7 plus (lake)

Motorola moto x4 (payton)

Motorola moto z3 play (beckham)

Motorola one power (chef)

Nubia Mini 5G (TP1803)

OnePlus 5 (cheeseburger)

OnePlus 5T (dumpling)

OnePlus 6 (enchilada)

OnePlus 6T (fajita)

OnePlus 7 (guacamoleb)

OnePlus 7 Pro (guacamole)

OnePlus 7T (hotdogb)

OnePlus 7T Pro (hotdog)

OnePlus 8 (instantnoodle)

OnePlus 8 Pro (instantnoodlep)

OnePlus 8T (kebab)

OnePlus 9 (lemonade)