Redmi Note 12 ujawnione - 200 Mpix w telefonie za 1400 zł?

Xiaomi Redmi Note to seria uwielbiana przez Polaków. Modele pokazane pod tą nazwą zazwyczaj łączą w sobie najnowsze rozwiązania techniczne, zaciągnięte bezpośrednio od flagowców i dobrą jakością wykonania i, co najważniejsze, przystępną ceną. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że bez tej serii ogromny sukces, jaki Xiaomi odniosło w Polsce (i na świecie) byłby mniej spektakularny. Nic więc dziwnego, że Xiaomi mocno pilnuje, by kolejne wersje ich najpopularniejszego produktu nie przestały być innowacyjne, co przy obecnej inflacji, problemach z liniami zaopatrzeniowymi i ogólnym wyhamowaniem rynku smartfonów z pewnością nie jest prostym zadaniem. Xiaomi mu jednak sprostało i ich nowa seria Redmi Note 12 zapowiada się naprawdę bardzo dobrze.

Oto Xiaomi Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro i Redmi Note 12 Pro+

Nowe telefony chińskiego producenta zostały właśnie zaprezentowane w Indiach, dlatego ich specyfikacja i cena nie ma już dla nas żadnych tajemnic. Pierwszym urządzeniem jest oczywiście podstawowy Redmi Note 12. Wiemy, że będzie on wyposażony w ekran AMOLED 6,67 cala ze 120 Hz odświeżaniem, a za jego działanie będzie odpowiadał Snapdragon 4 gen 1 (co oznacza też wsparcie dla technologii 5G). Będzie posiadał aparat o rozdzielczości 48 Mpix z PDAF, a jego cena będzie zdecydowanie bardzo atrakcyjna. Telefon pojawi się na rynku w bardzo atrakcyjnej cenie. Za wariant 4/128 trzeba będzie zapłacić 175 euro (ok. 820 zł), a za model 6/128 - 200 euro (934 zł).

Przechodząc do Redmi Note 12 Pro, pomimo tego, że smartfon wygląda podobnie do podstawowego modelu, to jego wnętrze skrywa zupełnie inne podzespoły. Przede wszystkim, mamy tutaj procesor Dimensity 1080 i kamerę 50 Mpix. Dodatkowo, w tym modelu bateria to 5000 mAh, która wspierana jest ładowaniem 67 W. Oczywiście - OLEDowy ekran 120 Hz i wsparcie dla 5G także tu znajdziemy. Tutaj dostępne będą trzy opcje pamięci. Podstawowa to 6/128 GB za 285 euro (1 331 zł), 8/128 dostępna za 307 euro (1 434 zł) i finalnie 8/256, za którą będzie trzeba zapłacić 320 euro (1 500 zł).

Gwiazdą show jest jednak najlepszy i najdroższy model z serii, czyli Xiaomi Redmi Note 12 Pro+. Dzieli on większość podzespołów z Redmi Note 12 Pro, poza dwiema kluczowymi różnicami. Po pierwsze, ogniwo 5000 mAh zyskało superszybkie, 120 W ładowanie. Co jednak ważniejsze, matryca aparatu została zmieniona i teraz jest to stworzony przez Samsunga moduł ISOCELL o rozdzielczości aż 200 Mpix. Oznacza to, że po raz pierwszy funkcja zarezerwowana do tej pory tylko dla najdroższych modeli, jak Xiaomi 12T, pojawia się na średniej półce. Za podstawowy wariant Redmi 12 Pro+ (8/256) trzeba bowiem zapłacić 295 euro (1377 zł), a za model 12/256 GB - 330 euro (1550 zł).

Ceny te zostały przeliczone z rupii, więc wątpliwe, by taki przelicznik na euro/złotówki się zachował i zapewne finalnie telefony będą nieco droższe, kiedy pojawią się w Polsce. Mimo wszystko, warto się przyglądać i czekać na polską premierę, ponieważ 2023 pod względem średniej półki rozpoczyna się "z wysokiego C".

