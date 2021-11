A jednak się da. Smartfon z Androidem dostaje aktualizację po 6 latach od premiery

Fairphone to smartfon... prawdziwie antysystemowy. Twórcy urządzenia obrali sobie za cel stworzenie sprzętu, który przetrwa lata, nie zabije ceną, będzie wspierany tak długo, jak tylko się da. I trzeba przyznać, że na tle firm wypuszczających po kilkadziesiąt modeli rocznie, szczycących się że ich flagowe — kosztujące krocie — smartfony mogą liczyć na trzy lata aktualizacji — wypadają wzorowo. Bo w 2021 mam przyjemność pisać, że debiutujący w 2015 roku Fairphone 2 otrzyma aktualizację. Tak, sześć lat po premierze - twórcy urządzenia wciąż o nim pamiętają i robią co mogą, by użytkownicy byli jak najdłużej zadowoleni.

Fairphone 2 z aktualizacją do Androida 10

Fairphone ma już swoje lata — i w świecie technologii, można powiedzieć że jest smartfonowym dziadeczkiem. 2015 to rok, w którym na rynku debiutowały Samsung Galaxy S6, iPhone 6S, Nexus 6P, LG G4 czy Lumia 950. Można powiedzieć, że dwie z marek odpowiedzialne za wymienione modele już zmiotło z planszy, pozostali zaś zaproponowali nam cały szereg nowości. Co ciekawe — iPhone 6S otrzymał w tym roku aktualizację do najnowszego iOS, ale u Apple pewne rzeczy działają po prostu inaczej niż u konkurencji. Galaxy S6 zapomniał o czymś takim jak aktualizacje dawno temu — ostatnim Androidem jaki otrzymał był ten z numerkiem 7.0 (Nougat).

Tymczasem Fairphone 2 otrzymuje po takim czasie aktualizację do Androida 10.

To 7 lat wsparcia oprogramowania [dla smartfona]! Pierwsze w branży urządzenie z systemem Android [które może na to liczyć]! Wspólnie ze społecznością open source zbudowaliśmy system operacyjny. Udowadniamy, możliwym jest zrównoważony rozwój w samym sercu technologii.

Nikogo nie trzeba przekonywać o tym, że ta branża gna na złamanie karku, a wydawane co kilka miesięcy nowe smartfony, nowe procesory, nowe (...) to po prostu chęć zapewnienia uśmiechu inwestorom. Fairphone 2 to konstrukcja ze Snapdragonem 801, 32 GB pamięci RAM, wymienianą baterią. No i od teraz betą Androida 10 — stabilna wersja ma trafić do wszystkich użytkowników na początku przyszłego roku. A jeżeli jesteście zainteresowani przetestowaniem nowego systemu, to szczegóły na ten temat znajdziecie tutaj.