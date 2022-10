Facebook (ew. Meta) to dziś twór bardzo himeryczny. Z jednej strony, to wciąż jedna z największych korporacji, gigant social mediów i firma która prawdopodobnie wie więcej o nas niż jakikolwiek inny podmiot na świecie. Z drugiej strony jednak, przegrywa walkę o rząd dusz z Tiktokiem, ludzie zaczynają dostrzegać to, że firma zbudowała swoje imperium na braku poszanowania dla prywatności i bezpieczeństwa użytkowników oraz - że jest wykorzystywana jako narzędzie inwigilacji obywateli przez różnego rodzaju służby. Dodatkowo, raporty, co do któyrych firma nie chciała dopuścić do ich publikacji, pokazują, jaki wpływ ma chociażby instagram na młode osoby.

Jednocześnie firma wydaje grube miliardy na niesprecyzowany Metaverse

Ostatnio sieć obiegła informacja, że w ciągu ostatniego roku Facebook przepalił w swoim Reality Labs 15 miliardów dolarów. Niby nie ma w tym nic niezwykłego - w końcu Metaverse zapowiedziany został jako przyszłość firmy. Jednak im bardziej ktoś zechce przyjrzeć się temu tematowi, tym bardziej zacznie zauważać, że w tej kwestii nie wszystko idzie, jak powinno. Przede wszystkim - inwestorzy i akcjonariusze nie wiedzą nic odnośnie Metaverse i na co tak wielkie kwoty są przeznaczane. Zapowiedzi są duże i mało szczegółowe, a dostarczane rezultaty - znikome. Drugą kwestią jest fakt, że Facebook wydaje się coraz gorzej radzić sobie ze swoim podstawowym biznesem, czyli właśnie Facebookiem. Przychód w Q2 2022 był mniejszy niż w analogicznym okresie w 2021 r., a przy znacznie większych wydatkach, zysk pomniejszył się znacząco. Oczywiście, wciąż mówimy o zysku szeregu miliardów dolarów, ale trend jest niepokojący.

Kolejną kwestią jest niechęć ludzi do samego projektu jako takiego - niedawno opisałem, jak spółka o gigantycznej wycenie rynkowej działającej w środowisku VR należącym do Facebooka przyciąga dziennie... 38 klientów. Wszystkie te czynniki sprawiają, że inwestorzy nie wierzą już tak mocno w Facebooka i jego wartość rynkowa w ciągu ostatniego roku spadła o 2/3 - z 360 do 130 dol za akcję.

Najbliższy raport będzie kluczowy

W najbliższym tygodniu Facebook powinien opublikować raport kwartalny. Niby nic szczególnego, jednak to, jak często Facebook w ostatnim czasie był wywoływany do tablicy w kontekście dalszego pomysłu na swój biznes pokazuje, jak wiele osób na niego czeka. Raport ten pokaże bowiem, czy Facebook będzie w najbliższym czasie firmą, która ma realny plan się rozwinąć, czy też - ambitny skok na Metaverese nie jest przypadkiem ucieczką do przodu w obliczu tego, że sami użytkownicy nie potrzebują już tak mocno portalu, czyli podstawowego źródła dochodu, jak to miało miejsce jeszcze jakiś czas temu.

Dlatego też wielu inwestorów, jak m.in. firma Bernstein mówi, że najbliższy raport będzie dla wielu sygnałem "make it or break it". Jeżeli wyniki będą gorsze od oczekiwanych, część osób może chcieć sprzedać akcje, nie wierząc, że Facebook dowiezie z Metaversem realne zyski. Warto więc przyglądać się sytuacji, ponieważ realne zawirowania na giełdzie mogą doprowadzić do tego, że przyszłość projektu (a może i losy Facebooka/Mety) zawiśnie na włosku.

