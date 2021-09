Facebook od dawna wie, że Instagram jest szkodliwy dla młodych dziewczyn

Social media stanowią dziś nieodłączną część naszego życia. Nawet, jeżeli sami nie mamy Facebooka, Tiktoka, Instagrama etc. to możemy być pewni, że mają to nasi znajomi. Istnienie social mediów ma oczywiście swoje dobre strony - dzięki nim mamy lepszy dostęp do informacji, przez nie zbierane są fundusze często ratujące komuś życie, a możliwość komunikacji z każdym i o każdej porze sprawiła, że świat zrobił się jeszcze mniejszy. Jednak jak wszystko, social media mają też swoją ciemną stronę, szczególnie, gdy nie są używane z rozsądkiem. Niedawno pisałem wam chociażby o tym, w jaki sposób challenge na Tik-Toku doprowadził do śmierci młodej dziewczynki. Oprócz tego social media to także dezinformacja, hejt czy kreowanie swojego fałszywego wizerunku i mocne oddziaływanie na psychikę swoich użytkowników. Od lat trwa dyskusja, czy w social mediach jest więcej złego czy dobrego. Teraz mamy już odpowiedź.

Facebook ukrywał badanie, które pokazuje, jak Instagram wpływa na nastolatki

Facebook nie jest specjalnie znany z mówienia prawdy, szczególnie, jeżeli prawda może negatywnie odbić się na którymś z jego produktów. Nie tak dawno wyszło na jaw, że platforma dezinformowała... osoby, które badały, jak bardzo pozwala ona szerzyć dezinformację. Informacje do których dotarł niedawno Wall Street Journal mogą mieć jednak kluczowe znaczenie dla popularności platformy. Jak się okazało Facebook przeprowadził własne badanie na temat wpływu Instagrama na ludzką psychikę, z którego wynikło, że ta platforma jest szczególnie niebezpieczna dla osób młodych, a jeszcze bardziej - dla młodych dziewczyn. W jednej z wewnętrznych prezentacji Facebooka stwierdzono chociażby, że wśród nastolatków, którzy zgłaszali myśli samobójcze, 13% użytkowników brytyjskich i 6% użytkowników amerykańskich powodem takich myśli był właśnie Instagram. Sprawą zajęli się amerykańscy senatorzy z podkomisji ds. ochrony konsumentów, bezpieczeństwa produktów i danych, którzy chcą dociec, co Facebook tak naprawdę wie.

W odpowiedzi na ich zapytania otrzymali długi list, który jednak nie zawierał żadnych konkretów. W ich oświadczeniu możemy przeczytać, że "Mając możliwość odpowiedzenia zgodnie z prawdą i wyjaśnienia całej sytuacji z wpływem Instagrama na młodych użytkowników, Facebook zdecydował się udzielić wymijających odpowiedzi, które wprowadzały w błąd i ukrywały wyraźne dowody wyrządzanych szkód". Jest to tym bardziej znaczące, że już od jakiegoś czasu platforma chce stworzyć Instagram Kids dla jeszcze młodszych użytkowników. Dlatego właśnie 44 stanowych prokuratorów generalnych wystosowało list do Marka Zuckerberga o porzucenie pomysłu dziecięcego Instagrama.

Nie da się ukryć, że dla Instagrama młodzi użytkownicy to paliwo napędowe. Widać jednak, że ponoszą oni straszny koszt tego, w jaki sposób działają dzisiejsze social media. Niestety jest to luka, której nie da się ująć w żadne ramy prawne. Jeżeli jednak ktoś potrzebował dowodów na to, jak bardzo szkodliwy potrafi być Instagram - Facebook miał je już rok temu i najwyraźniej nie zamierzał nic z tym robić. Dlaczego?

Nie wiem, ale się domyślam.

Źródło