Tyle zapłacisz za internet na kartę z dużym limitem. Drogo?

Dla jednych to będzie duży limit, dla innych wystarczający, a jeszcze dla innych zbyt mały. Moim zdaniem, 100 GB to akurat wystarczający limit transferu danych dla internetu mobilnego, w oczekiwaniu na podłączenie internetu stacjonarnego już bez żadnych limitów transferu.

Jak w oczekiwaniu na podłączenie internetu stacjonarnego, to na pewno nie chcemy się ładować w umowy z zobowiązaniem na dwa lata.

Jednak dla porównania z ofertami na internet na kartę z limitem 100 GB zerknijmy, ile kosztuje taki pakiet w abonamencie. Aktualnie najtańszy abonament na internet mobilny z limitem 100 GB znalazłem w ofercie w T-Mobile.



Kosztuje on 20 zł miesięcznie, czyli niewielki koszt jak na takie tylko przeczekanie. Niemniej to nadal umowa na 2 lata, jak taka karta SIM z internetem mobilnym ma po pół roku wylądować w szufladzie, to już lepiej rozejrzeć się za ofertą bez takiego długiego zobowiązania.

Internet na kartę z limitem 100 GB

Tutaj nie mam jednak dobrych wiadomości, bo okazuje się, że standardem na rynku jest już miesięczna opłata na poziomie 40 zł, a nawet już pojawiają się pakiety za 50 zł. To w pewnym sensie tłumaczy, dlaczego T-Mobile utrzymuje już tak długo tę promocję (bodajże od dwóch lat), taki pakiet 100 GB za 20 zł miesięcznie musi być bardzo popularny, klienci wolą podpisać nawet umowę, by mieć go w cenie o połowę niższej.

Internet na kartę w Klucz Mobile

Klucz Mobile to operator wirtualny świadczący usługi na nadajnikach Plusa. W swojej ofercie na internet mobilny na kartę ma jeden pakiet z limitem 100 GB w dzień za 50 zł miesięcznie.



Taki koszt niejako usprawiedliwia dodatkowy pakiet transferu danych 200 GB do wykorzystania w nocy, co może się przydać na różnego rodzaju aktualizacje czy pobieranie większych plików z sieci.

Internet na kartę w Mobile Vikings

W Mobile Vikings, internet na kartę z limitem 100 GB transferu danych w miesiącu kosztuje wspomniane już 40 zł miesięcznie, ale bez transferu nocnego. To również operator wirtualny, ten jednak świadczy usługi na nadajnikach Play.



Tak więc nie ma tu większego wyboru, w Mobile Vikings mamy obecnie najtańszy pakiet internetu na kartę z limitem 100 GB. Z kolei ofertę Klucz Mobile możemy wybrać, jak mamy dużo lepszy zasięg Plusa niż Play w swojej lokalizacji.



W przeciwnym wypadku korzystniej będzie skorzystać z pakietu internetu na kartę w Play, gdzie obecnie jest promocja i w miejsce 100 GB możemy aktywować dwa razy większy pakiet w tej samej cenie, co w Klucz Mobile - 50 zł miesięcznie.

Internet mobilny z miesięcznym okresem zobowiązania

Pewnego rodzaju alternatywą są tu jeszcze oferty na internet mobilny na abonament, ale tylko z miesięcznym okresem zobowiązania - tak więc z chwilą podłączenia internetu stacjonarnego, możemy szybko ją wypowiedzieć bez żadnych konsekwencji.

W jakich cenach? Tu już tylko wymienię znalezione pakiety. W Lajt Mobile (nadajniki Plusa) abonament z limitem 100 GB w dzień i 200 GB w nocy kosztuje 39,99 zł miesięcznie. O ponad 10 zł taniej jest w nju mobile (nadajniki Orange) - 29 zł miesięcznie, ale na start dostajemy 60 GB transferu danych, limit 120 GB obowiązuje po pół roku stażu. Z kolei za 30 zł w Plush (nadajniki Plusa) 120 GB mamy po roku, na start jest 60 GB, a po pół roku 90 GB.

Mamy tu jeszcze operatora Otvarta (nadajniki Plusa), który ma w swojej ofercie abonament na internet mobilny z limitem 100 GB w dzień i 200 GB w nocy za 34,99 zł miesięcznie. Natomiast Premium Mobile (nadajniki Plusa) tylko z transferem dziennym 100 GB za 39,90 zł miesięcznie.

