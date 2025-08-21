PKO BP z kluczowym komunikatem. Zostaniesz odcięty od ich strony

PKO BP ogłasza kolejną przerwę na prace serwisowe. Klienci w tym czasie nie będą mogli skorzystać z niektórych usług bankowości internetowej.

Największy polski bank – PKO BP – poinformował o planowanych pracach serwisowych, które odbędą się w nocy z soboty na niedzielę, 24 sierpnia 2025 roku. W godzinach od 00:30 do 05:00 użytkownicy muszą liczyć się z przerwą w działaniu wybranych usług elektronicznych. To kolejna taka przerwa w ostatnich miesiącach, a jej celem jest, jak podkreśla bank, utrzymanie bezpieczeństwa oraz niezawodności systemów.

PKO BP ogłasza kolejną przerwę techniczną

W trakcie przerwy technicznej niedostępne będą serwisy internetowe i telefoniczne iPKO oraz iPKO biznes, a także aplikacja i serwis PKO Junior. Klienci korzystający z aplikacji IKO będą mogli wypłacać pieniądze z bankomatów oraz płacić w sklepach internetowych i stacjonarnych wyłącznie za pomocą BLIKA. Istotnym zastrzeżeniem jest jednak fakt, że w przypadku, gdy źródłem płatności BLIK jest karta kredytowa, transakcja może się nie powieść. Pozostałe funkcje aplikacji IKO w trakcie prac serwisowych nie będą dostępne.

Problemy mogą napotkać również przedsiębiorcy, gdyż w tym samym przedziale czasowym nie będzie działać aplikacja iPKO biznes. Użytkownicy nie skorzystają również z funkcji otwartej bankowości oraz płatności internetowych realizowanych przez usługę "Płacę z iPKO".

Jak zapewnia bank, wszystkie karty płatnicze będą działały bez przeszkód zarówno w bankomatach, jak i w sklepach stacjonarnych oraz przy zakupach internetowych. PKO BP ostrzega jednak, że mogą wystąpić trudności w transakcjach kartami kredytowymi, co może być szczególnie uciążliwe dla klientów planujących nocne zakupy online lub podróże.

Warto również zwrócić uwagę na zmianę w sposobie autoryzacji płatności kartą w internecie. W ramach usługi 3D-Secure 2 dostępna będzie jedynie weryfikacja kodem SMS i PIN-em do karty, co oznacza, że inne metody uwierzytelniania nie będą w tym czasie działały.

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb