Aż sześć nagród EISA 2025. W tym roku Hisense nie wziął jeńców

Nagrody EISA od ponad czterech dekad są jednymi z bardziej poważanych na rynku elektroniki użytkowej. Nie brakuje przecież takich wyróżnień, które mają moc porównywalną z naklejką "Dzielnego Pacjenta" w przychodni dziecięcej. Tutaj jest zupełnie inaczej i w tegorocznej edycji EISA 2025, Hisense odebrał aż sześć statuetek. Za co?

Telewizor mini-LED U8Q 65” otrzymał tytuł EISA Premium Mini LED TV 2025–2026. To model, w którym precyzyjna kontrola podświetlenia i Hi-View AI Engine PRO zyskały spore uznanie jury. Algorytmy upakowane w tym sprzęcie analizują każdą klatkę – od tonacji skóry po strukturę detalu – i oddają kolory, które po prostu się podobają. U7Q PRO 65” natomiast został uznany za Best Buy Mini LED TV. Tu stosunek jakości do ceny odebrał najważniejszą rolę. Ten sam silnik obrazu, tryb 165 Hz Game Mode Ultra i dźwięk przestrzenny bez konieczności podpinania dodatkowego soundbara sprawiają, że telewizor będzie się podobał również i tym widzom, którzy szukają porządnego sprzętu w raczej niższej półce cenowej.

Największe wrażenie robi jednak 100-calowa wersja U7Q – wyróżniona jako Best Giant TV. Tu rozmiar jest zasadniczo zaledwie wyróżnikiem. Spora powierzchnia "robocza" to także zainstalowany w telewizorze subwoofer, który "dopieszcza" sceny tak, jak zwykły przedstawiciel tego rynku nie jest w stanie tego zrobić. Ów sprzęt to propozycja dla tych, którzy traktują salon jak prywatną salę kinową.

Mobilność i skala

Na drugim biegunie znalazł się M2 Pro Smart Mini Projector, nagrodzony jako Best Family Projector. Mechanizm 4K AI Clarity nie polega na pustym "powiększaniu" pikseli – każdy z nich zostaje podciągnięty tak, by obraz pozostawał wyraźny nawet na powierzchni 200 cali. Trzy źródła laserowe dostarczają barw, które bardziej przypominają reprodukcję fotograficzną niż tradycyjną projekcję.

Zakres od 65 do 200 cali i mobilna konstrukcja dają swobodę: obraz można wyświetlić zarówno na ścianie w mieszkaniu, jak i na płótnie rozciągniętym w ogrodzie. Fajne, bardzo fajne.

Kino i gaming w jednym

Jeszcze mocniej w stronę rozrywki premium idzie PX3-PRO, nagrodzony w kategorii UST Projector. Jego najważniejszy atut to technologia LPU oparta na potrójnym laserze – czerwonym, niebieskim i zielonym – która eliminuje płaskie barwy i dodaje głębi całości. Dolby Vision i Dolby Atmos robią resztę.

Jednak to nie wszystko. Certyfikacja Xbox i niskie opóźnienia dzięki ALLM pokazują, że projektor powstał z myślą także i o graczach. Za sprawą MEMC poprawiono płynność, nie zwiększając przy okazji input lagu. Nawet na naprawdę "dużym formacie" będzie możliwe tutaj grać z naprawdę dużym ładunkiem przyjemności.

Bez kabli, z pełnym uderzeniem

Szóste wyróżnienie przypadło Hisense HT Saturn – bezprzewodowemu systemowi dźwiękowemu oznaczonemu jako Wireless Surround System. Cztery głośniki i subwoofer łączą się całkowicie bez kabli, a precyzyjne strojenie przez Devialet zamienia to w brzmienie, które charakteryzuje się odpowiednimi głośnością i czystością, niezależnie od gatunku muzyki czy filmu. Dolby Atmos i DTS:X przenoszą dźwięk w trzeci wymiar, a moc w postaci aż 720 W sprawia, że subtelny szept i kinowa eksplozja brzmią równie przekonująco.

Stało się więc coś, czego branża jeszcze kilka lat temu mogła się nie spodziewać w pełni. Hisense stawia na technologie, które realnie odpowiadają na oczekiwania odbiorcy – od czerni w Mini LED-ach, przez laserowe kolory w projektorach, po pełne spektrum dźwięku w systemach audio. Sześć nagród EISA 2025 to nie jest przypadek, lecz dowód na słuszność obranej strategii. 6 nagród, sześć ciekawych modeli urządzeń, 3 różne sektory: tutaj naprawdę stało się coś ciekawego i dobrego.

