Wielka zmiana w T-Mobile na kartę i Heyah. Klienci czekali na nią latami

Bez większego rozgłosu T-Mobile wprowadza nowość, na którą czekało wielu użytkowników ofert "na kartę". Coś, co było już od dawna dostępne w ramach standardowych abonanemtów, trafia w końcu do tych, którzy za dostęp do sieci komórkowej chcą płacić inaczej. Czekaliście na eSIM w ofertach T-Mobile na kartę, T-Mobile MIX? Mamy bardzo dobre informacje. Z eSIM możecie skorzystać już teraz!

eSIM w T-Mobile na kartę już jest. Kto może z niej skorzystać?

Nowy regulamin obowiązuje od 19 listopada, ale operator nie jest specjalnie wylewny w komunikowaniu tej nowości. Z możliwości wymiany tradycyjnej karty SIM na eSIM w ofertach "na kartę" mogą skorzystać ci, którzy posiadają oferty T-Mobile MIX w taryfie Frii Mix oraz T-Mobile na kartę w taryfie GO! Co zrobić, by móc zmienić plastik na cyfrową kartę? Wymianę można zlecić w punkcie sprzedaży lub na infolinii 602 960 200 (dla taryf Frii Mix i GO!). Po zleceniu przez wymiany karty SIM, jeśli procedura instalacji Karty eSIM przewiduje przesłanie przez T-Mobile e-mailem związanej z tym instrukcji, na wskazany adres e-mail zostaną przesłane dokumenty dotyczące tej karty. Jednocześnie zostanie przesłany od T-Mobile SMS potwierdzający aktywację Karty eSIM.

Co ważne, wymiana karty SIM na kartę eSIM jest bezpłatna. W przypadku dokonania więcej niż 5 wymian w miesiącu, za

każdą kolejną wymianę karty pobierana będzie opłata, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Za wymianę eSIM na SIM (plastikową) T-Mobile pobiera opłatę za wymianę karty SIM. Pełną treść regulaminu wymiany karty SIM na kartę eSIM znajdziecie na stronach T-Mobile.

eSIM w Heyah na kartę. Niespodzianka dla użytkowników

Jednak to nie koniec niespodzianek! Teraz z kart eSIM mogą również skorzystać posiadacze numerów w Heyah - w szczególności taryfy Dniówka. Również oni mogą skorzystać z możliwości wymiany tradycyjnej karty SIM na eSIM. Można tego dokonać w punkcie sprzedaży lub pod numerem telefonu 888 002 222. I podobnie jak w przypadku eSIM w T-Mobile na kartę, wymiana ta jest bezpłatna. W przypadku dokonania więcej niż 5 wymian w miesiącu, za każdą kolejną wymianę karty na Kartę eSIM T-Mobile pobiera opłatę za wymianę karty SIM. Pełną treść regulaminu wymiany karty SIM na kartę eSIM w Heyah znajdziecie na stronach T-Mobile.

