Jaki jest najlepszy internet na kartę w 2023 roku

Najlepsze oferty na internet mobilny do routera WiFi dostępne są w abonamentach, to widać niemal w każdym naszym zestawieniu i rankingu ofert. Co jednak, jeśli zależy nam na zwykłej ofercie na internet na kartę?

Bez żadnych umów,- kupujemy starter, rejestrujemy, aktywujemy pakiet i wkładamy do routera mobilnego, no i od razu korzystamy. Lista takich dedykowanych ofert internetu na kartę jest dużo krótsza niż w przypadku abonamentów, ale spróbujemy tu trochę pokombinować.

Przede wszystkim z uwagi na to, że cały czas dostępna jest promocja darmowych gigabajtów przez cały rok w głosowych ofertach na kartę, a że nie są one blokowane w routerach mobilnych, mają więcej sensu niż dedykowane oferty internetu na kartę. Spójrzmy tylko na takowe w przypadku Orange czy Plusa:



30 zł za 30 GB miesięcznie, bez żadnych promocji. Inaczej jest w typowo głosowych ofertach na kartę, które możemy wykorzystać tylko do internetu. Wyjątkiem jest tu tylko Play, ale po kolei.

Zestawienie podzielimy za zasięg operatorów infrastrukturalnych Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Internet na kartę w zasięgu sieci Orange

Już w najtańszym pakiecie Orange Free na kartę widać, że bardziej się to opłaca niż dedykowana oferta na internet na kartę.



Za złotówkę drożej - 31 zł miesięcznie mamy do dyspozycji 130 GB transferu danych, za 35 zł miesięcznie 450 GB, a za 39 zł - 480 GB. Nie licząc nawet tu bonusów za doładowania, to dużo korzystniejsza opcja na internet na kartę.

W zasięgu Orange, warto wspomnieć jeszcze o nielimitowanej ofercie internetu na kartę, dostępną dla klientów submarki Orange Flex w subskrypcji za 80 zł miesięcznie. Mogą oni zamówić sobie dodatkową kartę SIM tylko do internetu z tym samym numerem. W ten sposób mają pakiet 2w1 - do smartofna i routera mobilnego, po 40 zł miesięcznie za każdy.

Internet na kartę w zasięgu sieci Play

Jeśli chodzi o samą dedykowaną ofertę internetu na kartę, Play jest wyjątkiem i ma takową w cenie 50 zł miesięcznie.



Po aktywacji tego pakietu w aplikacji mobilnej Play24, nie dość że dostajemy paczkę 200 GB zaszytą w pakiecie, to jeszcze w promocji darmowych gigabajtów mamy dodatkowe 400 GB, razem 600 GB miesięcznie.

W zasięgu Play, jest jeszcze jedna dedykowana oferta internetu na kartę w Mobile Vikings, ale kosztuje 60 zł miesięcznie i zawiera dużo mniejszy pakiet 250 GB transferu w miesiącu.

Internet na kartę w zasięgu sieci Plus

Najlepszy internet na kartę w zasięgu Plusa, podobnie jak w Orange, dostępny jest w ofercie głosowej.



Za 30 zł miesięcznie, łącznie z promocją darmowych gigabajtów mamy do dyspozycji tutaj 130 GB miesięcznie, za 35 zł - 140 GB, a za 40 zł 200 GB. W dwóch pierwszych opcjach po roku w bonusie przyznawane jest po 300 GB, a w najdroższej 200 GB.

Internet na kartę w zasięgu sieci T-Mobile

W przypadku T-Mobile, już tylko w dwóch pakietach głosowych mamy darmowe gigabajty. Za 35 zł dostajemy razem z promocją 240 GB transferu danych w miesiącu, a za 45 zł - 460 GB co miesiąc przez cały rok.



W zasięgu sieci T-Mobile możemy jeszcze wspomnieć o dedykowanej ofercie na internet na kartę w ofercie Heyah, jednak mamy tu nieco mniejszy transfer 200 GB w cenie 35 zł miesięcznie.

Stock Image from Depositphotos.