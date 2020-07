„Wiedźmin” bez nominacji do Emmy 2020, ale Netflix wielkim wygranym. Oto docenione seriale!

Wielkim nieobecnym na poniższej liście jest bez wątpienia „Wiedźmin„, który nie otrzymał nawet nominacji w kategorii muzycznej. Chyba wszyscy pamiętają melodię z końcówki 1. odcinka i te słowa „grosza daj Wiedźminowi…”, które rozbrzmiewały w Internecie niedługo po premierze serialu. Świetnie poradziła sobie za to niedoceniana raczej przez wielu widzów „Sukcesja„, którą uważam za jeden z najlepszych seriali HBO w historii stacji. Tym bardziej cieszę się, że dzięki takim okolicznościom o tytule będzie głośniej.

Specjalny odcinek „Rick i Morty” [obejrzyj za darmo]

Ogłoszenie listy nominowanych odbyło się naturalnie online, natomiast plany co do głównej gali nie są znane – do drugiej połowy września pozostało jeszcze trochę czasu, choć mimo wszystko wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne, by zorganizowana miała zostać klasyczna gala.

Emmy 2020 – nominacje

Najlepszy serial dramatyczny

Zadzwoń do Saula

The Crown

Opowieść podręcznej

Obsesja Eve

The Mandalorian

Ozark

Stranger Things

Sukcesja

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Jennifer Aniston – The Morning Show

Olivia Colman – The Crown

Jodie Comer – Obsesja Eve

Laura Linney – Ozark

Sandra Oh – Obsesja Eve

Zendaya – Euforia

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Jason Bateman – Ozark

Sterling K. Brown – This Is Us

Steve Carell – The Morning Show

Brian Cox – Sukcesja

Billy Porter – Pose

Jeremy Strong – Sukcesja

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym

Giancarlo Esposito – Zadzwoń do Saula

Nicholas Braun – Sukcesja

Kieran Culkin – Sukcesja

Matthew Macfadyen – Sukcesja

Bradley Whitford – Opowieść podręcznej

Billy Crudup – The Morning Show

Mark Duplass – The Morning Show

Jeffrey Wright – Westworld

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym

Laura Dern – Wielkie kłamstewka

Meryl Streep – Wielkie kłamstewka

Fiona Shaw – Obsesja Eve

Julia Garner – Ozark

Sarah Snook – Sukcesja

Helena Bonham Carter – The Crown

Samira Wiley – Opowieść podręcznej

Thandie Newton – Westworld

Najlepszy aktor gościnny w serialu dramatycznym

Andrew Scott – Black Mirror: Smithereens

James Cromwell – Sukcesja

Giancarlo Esposito – The Mandalorian

Martin Short – The Morning Show

Jason Bateman – Outsider

Ron Cephas Jones – This Is Us

Najlepsza aktorka gościnna w serialu dramatycznym

Cicely Tyson – Sposób na morderstwo

Laverne Cox – Orange Is the New Black

Harriet Walter – Sukcesja

Cherry Jones – Sukcesja

Alexis Bledel – Opowieść podręcznej

Phylicia Rashad – This Is Us

Najlepszy serial komediowy

Pohamuj entuzjazm

Już nie żyjesz

Dobre Miejsce

Niepewne

The Kominsky Method

Wspaniała pani Maisel

Schitt’s Creek

Co robimy w ukryciu

Najlepsza aktorka w serialu komediowym

Christina Applegate – Już nie żyjesz

Rachel Brosnahan – Wspaniała pani Maisel

Linda Cardellini – Już nie żyjesz

Catherine O’Hara – Schitt’s Creek

Issa Rae – Niepewne

Tracee Ellis Ross – Black-ish

Najlepszy aktor w serialu komediowym

Anthony Anderson – Black-ish

Don Cheadle – Czarny poniedziałek

Ted Danson – Dobre Miejsce

Michael Douglas – The Kominsky Method

Eugene Levy – Schitt’s Creek

Ramy Youssef – Ramy

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym

Mahershala Ali – Ramy

Alan Arkin – The Kominsky Method

Andre Braugher – Brooklyn Nine-Nine

Sterling K. Brown – Wspaniała pani Maisel

William Jackson Harper – Dobre Miejsce

Daniel Levy – Schitt’s Creek

Tony Shalhoub – Wspaniała pani Maisel

Kenan Thompson – Saturday Night Live

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym

Betty Gilpin – GLOW

Yvonne Orji – Niepewne

Cecily Strong – Saturday Night Live

Kate McKinnon – Saturday Night Live

Annie Murphy – Schitt’s Creek

D’Arcy Carden – Dobre Miejsce

Alex Borstein – Wspaniała pani Maisel

Marin Hinkle – Wspaniała pani Maisel

Najlepszy aktor gościnny w serialu komediowym

Adam Driver – Saturday Night Live

Luke Kirby – Wspaniała pani Maisel

Eddie Murphy – Saturday Night Live

Dev Patel – Modern Love

Brad Pitt – Saturday Night Live

Fred Willard – Modern Family

Najlepsza aktorka gościnna w serialu komediowym

Angela Bassett – A Black Lady Sketch Show

Bette Midler – Wybory Paytona Hobarta

Maya Rudolph – Dobre Miejsce

Maya Rudolph – Saturday Night Live

Wanda Sykes – Wspaniała pani Maisel

Phoebe Waller-Bridge – Saturday Night Live

Najlepszy serial limitowany

Małe ogniska

Mrs. America

Niewiarygodne

Unorthodox

Watchmen

Najlepszy film TV

American Son

Bad Education

Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones

El Camino: Film Breaking Bad

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy kontra Wielebny

Najlepszy aktor w serialu limitowanym lub filmie TV

Jeremy Irons – Watchmen

Hugh Jackman – Bad Education

Paul Mescal – Normal People

Jeremy Pope – Hollywood

Mark Ruffalo – To wiem na pewno

Najlepsza aktorka w serialu limitowanym lub filmie TV

Cate Blanchett – Mrs. America

Shira Haas – Unorthodox

Regina King – Watchmen

Octavia Spencer – Własnymi rękoma: Historia Madam C.J. Walker

Kerry Washington – Małe ogniska

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym lub filmie TV

Uzo Aduba – Mrs. America

Toni Collette – Niewiarygodne

Margo Martindale – Mrs. America

Jean Smart – Watchmen

Holland Taylor – Hollywood

Tracey Ullman – Mrs. America

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym lub filmie TV