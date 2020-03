Do krainy Ozark wracamy po 6 miesiącach od wydarzeń z finału 2. sezonu. Oznacza to, że kasyno budowane przez rodzinę Byrde’ów wraz z partnerami stoi i operuje od pewnego czasu. Nie oznacza to wcale, że wszystko idzie po myśli Marty’ego (Jason Bateman) i Wendy (Laura Linney), którzy mają też na głowie inne problemy, do których należy ich związek. Pomóc ma im w tym terapia, ale jak niemal wszystko w ich świecie, ta też jest dość specyficzna.

To właśnie ich relacja ponownie nadaje serialowi lepszego tempa, bo choć dążą do tego samego, to ich pomysły są zupełnie inne. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy do miasta przyjeżdża brat Wendy. Trudno opowiedzieć się po czyjejkolwiek stronie tych konfliktów, bo każda ze ścieżek wydaje się równie dobra, co pozostałe. Oprócz naszej dwójki bohaterów swoje do powiedzenia mają też kartele, mafia i FBI. Marty jest przekonany, że jego działania infiltrują służby podstawionymi pracownikami w kasynie, dlatego cała operacja jest wstrzymana.

Aktorzy odnotowali świetny powrót do granych wcześniej postaci. Nikt nie wypada jednak na ekranie lepiej, niż Ruth grana przez Julię Garner. Z roli pobocznej postaci w 1. sezonie przebiła się do pierwszego rzędu i nadaje całości pewnego sznytu, bo Ruth jest przecież jedną z ostatnich postaci z okolicy Ozark.

3. sezon „Ozark” (niestety) nikogo do serialu nie przekona

„Ozark” nadal ogląda się znakomicie ze względu na kilka zasad, które wprowadzono na samym początku: zielono-niebieskawa kolorystyka, dość powolne tempo i mało dynamiczne ujęcia wprowadzające sporo niepokoju i zmuszające widza do wyczekiwania na (nie)spodziewane zwroty akcji. Do tego rozbrzmiewająca w tle ścieżka dźwiękowa, która skutecznie odpowiada za budowanie poczucia uciekającego czasu i kreowanie niesprzyjających okoliczności. Styl „Ozark” to jeden z najważniejszych atutów serialu, dlatego dobrze jest widzieć go w pełnej okazałości w najnowszym sezonie.

Mam jednak wrażenie, że ani trzecia, ani ewentualne kolejne serie „Ozark” nie wpłyną znacząco na popularność serialu. Wyczekująca nowych odcinków grupa widzów będzie teraz mieć jeszcze większą frajdę z oglądania przygód rodziny Byrde’ów, niż nawet dwa lata temu z okazji premiery 2. sezonu, ale nie przysporzy mu zbyt wielu nowych fanów. Wszystko dlatego, że „Ozark” się znacząco nie zmienił, co dla jednych będzie fantastyczną wiadomością, a dla drugich nie zmieni kompletnie nic.

