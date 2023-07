EA Sports FC nadchodzi wielkimi krokami. Wszystko, co wiemy o następcy serii FIFA

EA Sports FC, czyli koniec serii FIFA

Mało kto wierzył, a jednak — EA nie dogadało się z Fifą i kilka miesięcy temu ogłosiło, że ich renomowana na całym świecie gra piłkarska zostanie przeniesiona pod nową markę EA Sports FC. Producent zapewnia, że dzięki temu będzie w stanie dostarczać coraz to większej społeczności najlepsze na świecie interaktywne doświadczenia sportowe.

Firma od razu zapowiedziała, że nadal pozostaną obecne takie tryby jak Ultimate Team, kariera menedżera, kariera zawodnika, wirtualne kluby czy VOLTA Football. Nie zabraknie również licencji — Electronic Arts przyznaje, że w EA Sports FC będzie obecnych 19 tysięcy piłkarzy, ponad 700 zespołów, ponad 100 stadionów i 30 lig, w które firma inwestowała przez dekady. Dotyczy to również ekskluzywnych partnerstw z Premier League, La Ligą, Bundesligą, Serie A, MLS i innymi ligami. W oficjalnym ogłoszeniu firmy możemy przeczytać:

To wiele więcej niż tylko zmiana logo – jako EA SPORTS jesteśmy zdeterminowani, aby zapewnić, że EA SPORTS FC stanie się symbolem zmiany. Pragniemy znacząco reinwestować w ten sport i jesteśmy podekscytowani współpracą z dużą i stale rosnącą liczbą partnerów, dzięki czemu będziemy mogli dostarczyć jeszcze więcej autentyczności i realizmu i dać radość, inkluzywność, autentyczność naszej globalnej społeczności. Nie mogę się doczekać, aby w nadchodzących miesiącach podzielić się większą ilością szczegółów w kontekście opisanych wyżej planów.

Marketing nie jest zmartwieniem. EA Sports FC podpisało umowę z La Ligą

Electronic Arts ogłosiło dzisiaj prawdziwą bombę, która pokazuje, że koniec „FIFA” w tytule w żadnym wypadku nie doprowadzi do upadku. Firma w sierpniu zeszłego roku podzieliła się informacją, że od nadchodzącego sezonu (2023/2024), EA Sports zostanie głównym sponsorem La Ligi, która jest domem dla takich gigantów jak FC Barcelona czy Real Madryt.

Amerykański wydawca zapowiedział, że będzie to “jedyne w swoim rodzaju, wieloletnie partnerstwo”. Umowa obejmuje prawa do nazewnictwa wszystkich rozgrywek, ale również herbów, logo, grafik, czcionek i innych elementów wizualnych. Dodatkowo, w ramach umowy La Liga zmieni nazwę na La Liga EA Sports.

Źródło: EA

Umowa obejmie dwa najwyższe szczeble piłki nożnej w Hiszpanii wraz z corocznym turniejem młodzieżowym i oficjalnymi zawodami e-sportowymi. To naprawdę ogromne wydarzenie.

EA Sports FC — kiedy gra będzie miała swoją datę premiery?

Według branżowych insiderów, EA Sports FC zadebiutuje już 29 września, czyli w standardowym okresie premier wszystkich dotychczasowych części serii FIFA. Nie jest to raczej szczególnie zaskoczenie — można było się domyślić, że cykl wydawniczy pozostanie bez zmian.

Okładka gry i pierwsze obawy

Pierwsze obawy pojawiły się w momencie, kiedy Electronic Arts pokazało okładkę gry. Chociaż jest tutaj mnóstwo gwiazd — zarówno przeszłych, jak i przyszłych, zarówno męskich, jak i żeńskich — to wszyscy wyglądają jak… Simsy. Miejmy nadzieję, że całość będzie z czasem prezentować się nieco lepiej, bo grafika z okładki faktycznie nie zachwyca, lecz potwierdza wszystkie obietnice EA Sports dotyczące licencji na kluby, ligi i piłkarzy.

Na trailerze pojawiło się też kilka niedociągnięć, jak na przykład fakt, że legenda w starych Fifach, Christian Benteke, stojąc przy wieloletnim zawodniku Napoli, obecnie reprezentującym barwy Toronto FC, Lorenzo Insigne, miał dokładnie tyle samo wzrostu. Jest to dość spore niedopatrzenie — Benteke ma bowiem 1,90 m wzrostu, kiedy Insigne… 1,63 m.

Pierwsza ogromna zmiana w rozgrywce: mieszane składy mężczyzn i kobiet

W EA Sports FC gracz po raz pierwszy będą mogli zagrać mieszanymi składami w trybie Ultimate Team. Nie wszystkim się to jednak spodobało, a w sieci pojawiło się mnóstwo negatywnych głosów.

EA już od kilku lat kładzie duży nacisk na kobiecy futbol. Tryby z piłką kobiet są dostępne od kilku odsłon najpopularniejszej serii gier piłkarskich, lecz w tym roku przyszedł czas na rewolucje. W oficjalnym trailerze EA Sports FC te po raz pierwszy kobiece gwiazdy piłki nożnej przewijają się w materiałach promocyjnych niemalże na równi z mężczyznami i trafią do składów najpopularniejszego trybu Ultimate Team.

Źródło: EA

Będziemy więc mogli tworzyć składy, w których będą zarówno piłkarze, jak i piłkarki. Jak doskonale wiemy, kobiecych gwiazd nie brakuje — może więc być naprawdę ciekawie i bez dwóch zdań może to wpłynąć pozytywnie na popularność futbolu kobiet. Jedynym aspektem, który faktycznie może budzić wątpliwości, jest balans rozgrywki związany z warunkami fizycznymi — lecz kto wie, może gameplay na silniku Frostbite Engine będzie w stanie zniwelować to niemalże do zera. Nie ma jednak wątpliwości, że jest to ciekawa funkcja i coś, czego mało kto się spodziewał. EA w końcu zaskoczyło.