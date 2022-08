EA Sports podpisuje umowę z La Liga! Koniec serii FIFA niestraszny

EA już przygotowuje się do swojego życia po Fifie - i trzeba przyznać, że robi to bardzo dobrze.

FIFA 23 będzie ostatnią Fifą od EA Sports. Przyszłość maluje się jednak obiecująco

Plotek było sporo już od długiego czasu, jednak oficjalne potwierdzenie dostaliśmy w maju tego roku - FIFA 23 będzie ostatnią, nad jaką pracować będzie EA Sports. Mimo tego, deweloper nie ma zamiaru odpuszczać, zapewniając, że odsłona z numerem “23” w tytule będzie najlepszą Fifą w historii - i faktycznie, materiały pokazane do tej pory pokrywają się z deklaracją i w istocie na to wskazują.

To jednak wcale nie oznacza, że EA Sports kończy swoją przygodę z grami o tematyce piłki nożnej. Electronic Arts oficjalnie ogłosiło, że ich renomowana na całym świecie gra piłkarska zostanie przeniesiona pod nową markę EA SPORTS FC. Producent zapewnia, że dzięki temu będzie w stanie dostarczać coraz to większej społeczności najlepsze na świecie interaktywne doświadczenia sportowe. EA oczywiście przygotowało się na taką okoliczność. Firma zapowiedziała, że nadal pozostaną obecne takie tryby jak Ultimate Team, kariery, wirtualnych klubów i VOLTA Football będą dostępne. Nie zabraknie również licencji - Electronic Arts przyznaje, że w EA SPORTS FC będzie obecnych 19 tysięcy piłkarzy, ponad 700 zespołów, ponad 100 stadionów i 30 lig, w które firma inwestowała przez dekady. Dotyczy to również ekskluzywnych partnerstw z Premier League, La Ligą, Bundesligą, Serie A czy MLS, a więcej informacji stale będzie do nas napływać.

EA Sports podpisuje umowę z ligą hiszpańską. Wielki deal z La Ligą

Electronic Arts ogłosiło dzisiaj prawdziwą bombę, która pokazuje, że koniec “FIFA” w tytule w żadnym wypadku nie doprowadzi do upadku. Firma podzieliła się informacją, że od przyszłego sezonu (2023/2024), EA Sports zostanie głównym sponsorem La Ligi, która jest domem dla takich gigantów jak FC Barcelona czy Real Madryt.

Amerykański wydawca zapowiedział, że będzie to “jedyne w swoim rodzaju, wieloletnie partnerstwo”. Umowa obejmuje prawa do nazewnictwa wszystkich rozgrywek, ale również herbów, logo, grafik, czcionek i innych elementów wizualnych. Dodatkowo, w ramach umowy La Liga zmieni nazwę, najprawdopodobniej na La Liga EA Sports.

Umowa obejmie dwa najwyższe szczeble piłki nożnej w Hiszpanii wraz z corocznym turniejem młodzieżowym i oficjalnymi zawodami e-sportowymi. Electronic Arts ogłosiło, że więcej szczegółów na temat partnerstwa poznamy „w nadchodzących miesiącach”.

La Liga obiektem zainteresowania wielkich firm. Najpierw Spotify, teraz EA Sports

Nie można również zapomnieć o tym, że od tego sezonu głównym sponsorem FC Barcelony została szwedzka platforma streamingowa Spotify. W ramach współpracy nazwa stadionu Blaugrany z “Camp Nou” zmieniła się na “Spotify Camp Nou”, z przodu trykotu widnieje logo serwisu strumieniowego, a podczas przedsezonowego tournée piłkarze Dumy Katalonii spotkali się z wieloma artystami na specjalnie przygotowanych eventach, w tym z legendarnym dla amerykańskiej sceny muzycznej raperem Pushą-T.

Źródło: Instagram @_rl9

Electronic Arts przyszykowało sobie zatem doskonały grunt pod przyszłość bez Fify. La Liga to również świetna opcja - pomimo odejścia takich nazwisk jak Messi, Ronaldo czy Neymar w ostatnich latach, w obecnej chwili znajduje się tam Robert Lewandowski, Karim Benzema, Ansu Fati, Pedri, Thibaut Courtois czy Vinicius Junior, a także doskonali trenerzy, tacy jak Xavi, Carlo Ancelotti czy Diego Simeone.

FIFA 23 pojawi się już 30 września. Bardzo możliwe, że początek przyszłego roku przyniesie dużo więcej informacji na temat przyszłego projektu Electronic Arts - jak na razie firma w pełni skupia się na swojej ostatniej Fifie.