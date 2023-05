Przenieście się na wirtualne boiska. FIFA 23 trafi do Game Passa i EA Play!

FIFA 23 to ostatnia taka FIFA

Jak pewnie doskonale wiecie, FIFA 23 jest ostatnią częścią najpopularniejszej serii gier wideo skupiającej się na piłce nożnej, nad którą będzie pracował zespół Electronic Arts. EA Sports nie przedłużyło praw do używania nazwy FIFA i od przyszłego roku ich produkcja — która zachowa wszystkie tryby, kluby, wizerunki piłkarzy i wiele więcej — będzie nosić nazwę EA SPORTS FC. W istocie więc, cóż, będzie to... FIFA, ale bez frazy „FIFA” w nazwie.

Coś się kończy, coś się zaczyna. Tak naprawdę do tej pory nie wiemy, w czyje ręce trafią prawa do nazywania swojej gry „FIFA”. Mimo wszystko, FIFA 23 jest stale rozwijana. Należy przede wszystkim wspomnieć, że w tej chwili w grze rozpoczął się etap Team of the Season, w którym najlepsi gracze wszystkich lig dostępnych w grze otrzymują specjalne, potężne wersje kart w Ultimate Team. Jeśli więc nie kupiliście jeszcze swojego egzemplarza, lepiej się z tym wstrzymajcie — wkrótce FIFA 23 wpadnie do dwóch abonamentów.

FIFA 23 w Xbox Gamę Pass i EA Play!

Chociaż nikogo to specjalnie nie dziwi, to wielu bez dwóch zdań ucieszy. Kolejna odsłona Fify trafia do Xbox Game Pass Ultimate za sprawą EA Play. „Premiera” najnowszej Fify w abonamencie Electronic Arts i Microsoftu będzie miała miejsce już 16 maja.

Jeśli macie aktywny abonament, już za tydzień będziecie mogli cieszyć się rozgrywką na wirtualnych boiskach na niemal wszystkich platformach. Jeśli macie wystarczająco silną psychikę, walczcie o najwyższe rangi w FUT Champions — w innym wypadku odpalcie sobie tryb kariery lub bawcie się ze znajomymi w Volcie czy sezonach online.

Źródło, grafika wyróżniająca: EA