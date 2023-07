Męska duma urażona – niektórzy gracze nie mogą przeżyć kobiet w EA Sports FC

Premiera EA Sports FC zbliża się wielkimi krokami. Poznaliśmy już okładkę edycji Ultimate, a atmosferę podgrzał dodatkowo zaprezentowany wczoraj zwiastun. Nie trzeba być szczególnie spostrzegawczym, by dostrzec, że EA duży nacisk położyło na kobiece zawodniczki – te po raz pierwszy przewijają się w materiałach promocyjnych niemalże na równi z mężczyznami i trafią do składów najpopularniejszego trybu Ultimate Team. Ten ruch nie spodobał się internautom, którzy już teraz ogłaszają bojkot.

Bramkarz na ataku brzmi realistycznie, ale kobiety i mężczyźni w jednym teamie to dla wielu przesada

EA mogło się spodziewać, że dodanie kobiecych zawodniczek do najbardziej toksycznego trybu Ultimate Team wywołała lawinę krytycznych komentarzy, doprawionych oskarżeniami o zbyt gwałtowny skręt w stronę poprawności politycznej. EA Sports FC będzie bowiem pierwszą grą w historii developera, w której gracze będą mogli zbudować mieszany skład w FUT, wykorzystując znanych piłkarzy i piłkarki. To doprowadziło do sporej konsternacji, bo internauci słusznie zauważają, że warunki fizyczne kobiet i mężczyzn różnią się na tyle mocno, że może to zaburzyć balans rozgrywki. Przebijając się przez dziesiątki komentarzy na forach i w mediach społecznościowych można dojść jednak do wniosku, że głównym problem nie jest mechanika postaci, a same kobiety.

Kobieca piłka nożna nie stoi na tak dużym poziomie, jak męski futbol, ale nie można odbierać im praw do uczestniczenia w jednym z najpopularniejszych sportów świata. Tymczasem internauci w iście mizoginistycznym stylu wylali swoje frustracje, ostro krytykując decyzję EA i obrażają zawodniczki.

Oszczędzę Wam komentarzy przepełnionych wulgaryzmami i seksistowskimi docinkami – bez trudu znajdziecie je na Reddicie, Twitterze, Facebooku i YouTubie. Internauci krytykują głównie sam fakt dodania kobiet do Ultimate Team, negując umiejętności piłkarek i domagając się przyznania im najniższych ocen, by te wyraźnie odstawały od męskich kolegów z boiska.

Niektórzy argumentują to tym, że kobiety nie nadają się do piłki nożnej, inni zaś podbierają statystykami – w FIFIE 22 mniej niż 4% graczy ukończyło mecz kobiecą reprezentacją.

Nie zabrakło też stwierdzeń, że kobiety w FUT całkowicie wyeliminują z gry realizm, co sensownie sparował jeden z użytkowników Reddita. Przywołał on bowiem nietypowe zmiany pozycji zawodników (przykładowo nowy event zmiennokształtni w FIFA 23 umożliwia skuteczne granie bramkarzem na pozycji napastnika), ekwilibrystyczny triki, bardzo rzadko stosowane w rzeczywistych meczach czy statystki piłkarzy, nijak mające się do ich aktualnej formy.

Wszystko to bowiem jest akceptowalne przez graczy jako konwencja gry wideo, ale kobiety i mężczyźni w jednej drużynie to już według niektórych zaprzeczenie realizmowi. Do tego stopnia, że część oburzonych internautów już dziś zadeklarowało ominięcie najnowszej odsłony i pozostanie przy FIFIE 23, której serwery zapewne jeszcze przez kilka dobrych miesięcy będą tętniły życiem.