EA Sports FC zadba o urządzenia przenośne. Szykuje się mobilna rewolucja?

FIFA od wielu lat pojawia się na Nintendo Switch, jednak jakość tych wersji pozostawia wiele do życzenia. W końcu ma się to zmienić.

EA Sports FC 24 na Nintendo Switch będzie miało sens?

FIFA w wersjach na Nintendo Switch była jednym wielkim nieporozumieniem. Gra wyglądała i działała jak FIFA 08 z PlayStation Portable, a wszystkie wprowadzane nowości zwyczajnie tam nie istniały. Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że wszystkie odsłony były identyczne, a jedyne, co ulegało zmianie, to stroje oraz składy zespołów. Wygląda na to, że ta sytuacja wreszcie ulegnie zmianie, a zakup EA Sports FC 24 na hybrydową konsolę japońskiej firmy wreszcie będzie miał sens.

Źródło: EA

Problemem był fakt, że wszystkie części serii FIFA na Switcha działały na przestarzałym silniku Ignite, który nie oferował już… nic. Kawałek rozgrywki z zamkniętej bety gry na Nintendo pokazuje jednak, że całość wreszcie będzie działała na nowym silniku — i widać to na pierwszy rzut oka, miedzy innymi dzięki lepszej grafice i zdecydowanie bardziej płynnym i dynamicznym animacjom. Czy razem z tym dojdą wszystkie nowości w trybach kariery lub czy wreszcie gracze doczekają się pełnoprawnego Ultimate Team „w kieszeni”? Wkrótce się o tym przekonamy.

EA chce, żeby ludzie zapomnieli o Fifie. Nadchodzi EA Sports FC Mobile

EA Sports FC Mobile zastąpi FIFA Mobile — jak widać, Electronic Arts już na dobre chce odciąć się od marki FIFA (co zresztą musi zrobić) i tyczy się to również mobilnej wersji gry. Chociaż jest to całkowicie inny kaliber produkcji, to, tak czy siak, cieszy się to sporą popularnością. Deweloper oficjalnie ogłosił, że EA Sports FC Mobile będzie darmową aktualizacją do obecnej gry, a w sklepach z aplikacjami takimi jak Google Play czy App Store pojawi się już 26 września, czyli 3 dni przed premierą „dużej” gry.

Electronic Arts wśród funkcji, którymi EA Sports FC Mobile będzie mogło się pochwalić, wymienia między innymi to, że najbardziej rozpoznawalni zawodnicy otrzymają autentyczne style biegania, postawy przy rzutach karnych i unikatowe cieszynki. Do tego mamy uzyskać dynamiczną szybkość gry, elitarny system strzelania czy realistyczne sterowanie, wliczając w to mechaniki mocnego strzału, wypuszczania piłki czy zdecydowanego odbioru.

Jeśli chcecie poznać wszystkie informacje, które wiemy o EA Sports FC 24, zajrzyjcie tutaj. Czekacie na nową produkcję EA Sports? Dajcie znać w komentarzach!