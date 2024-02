Gmail czeka potężna zmiana. Takie nowości przygotowuje Google

Google nigdy nie spoczywa na laurach w kwestii rozwoju swoich produktów — i cały czas serwuje nam rozmaity pakiet nowości pośród usług. Ostatnie miesiące to przede wszystkim sztuczna inteligencja, która trafia... dosłownie wszędzie. A kilka dni temu dowiedzieliśmy się nawet, że stanie się ona częścią Map Google. Testy nowej usługi wykorzystującej zaawansowane algorytmy trwają, a tymczasem internetowy gigant implementuje zmiany w poczcie Gmail, ale także Dysku Google i Dokumentach Google.

Zmiany o których mowa dla regularnych obserwatorów nie będą niczym zaskakującym. Google pierwszy raz zapowiedziało je blisko rok temu, na swojej konferencji I/O. Mowa tu o Duet AI — bocznym panelu, który ma umożliwić łatwe zarządzanie narzędziami opartymi o sztuczną inteligencję. Co ciekawe — mimo iż nowa funkcja jest testowana, to wciąż nie doczekała się jeszcze zmiany nazewnictwa (dla przypomnienia: Duet AI to już stare dzieje, teraz AI od Google nazywane jest po prostu Gemini).

Mniej pozytywna wiadomość jest taka, że Duet AI ma starć się częścią płatnego planu Google One oferującego dostęp do narzędzi AI.

Co oferuje nowy panel w Gmail? Dużo opcji opartych na sztucznej inteligencji!

Sztuczna inteligencja w poczcie Gmail najzwyczajniej w świecie ma ułatwić nam życie i zaoferować zestaw narzędzi, które sprawiają że korzystanie z maili będzie jeszcze łatwiejsze. Wśród wymienianych opcji znalazły się takie jak:

Zaproponuj opcje odpowiedzi: "Napisz wiadomość e-mail z ogłoszeniem o uruchomieniu Project Clover" i "Utwórz notatkę z podziękowaniami dla współpracownika za jego pracę nad Project Clover".

"Napisz wiadomość e-mail z ogłoszeniem o uruchomieniu Project Clover" i "Utwórz notatkę z podziękowaniami dla współpracownika za jego pracę nad Project Clover". Znajdź informacje z poprzednich wiadomości e-mail: Obejmuje to "rezerwacje, loty, paczki i inne wiadomości e-mail". Na przykład: "Kiedy dotrze moja paczka?" i "O której mam następny lot?".

Obejmuje to "rezerwacje, loty, paczki i inne wiadomości e-mail". Na przykład: "Kiedy dotrze moja paczka?" i "O której mam następny lot?". Znajdowanie informacji z plików Dysku Google: "Jakie są główne punkty cotygodniowych notatek ze spotkań zespołu z moich dokumentów?" i "Podsumuj mój dokument dla Project Clover".

I choć brzmi to bajecznie, to... prawdopodobnie nawet po wprowadzeniu tej opcji już oficjalnie, przyjdzie nam zaczekać na odpowiednie jej wsparcie dla języka polskiego może przeciągnąć się o kolejne miesiące.

Nie tylko Gmail. Nowy panel usprawni także pracę z Dyskiem Google oraz Dokumentami

Poza wielkimi zmianami w poczcie Gmail, nowy pasek z opcjami AI pozwoli także na działania w obrębie innych narzędzi. W Dokumentach np. pozwoli wydać polecenia by stworzyć formuły (np. "Utwórz formułę, aby znaleźć komórkę C1 w zakresie D: G i wartość wyjściową w kolumnie G.) czy podsumować / przepisać / wygenerować obrazki w plikach tekstowych. Ponadto zaoferuje także sporo fajnych opcji w Dysku Google. Wystarczy wybrać interesujący nas plik i możemy skorzystać z poleceń takich jak:

"Podsumuj kluczowe punkty"

"Podsumuj dla mnie ten plik w punktach"

"Kto napisał dokument projektu B?"

"Kiedy wygasa nasza umowa z dostawcą A?"

"Ilu klientów zarejestrowało się w tej aplikacji testowej?"

— a to tylko jedne z licznych przykładów.

Sztuczna inteligencja może nas nie wyręczy, ale usprawni nam życie

Sztuczna inteligencja nie wykona całej pracy za nas, ale bez wątpienia pomoże ją ułatwić. Narzędzia odpowiedzialne za podsumowania i usprawnianie pojawiają się w obrębie kolejnych platform. Nie dalej niż wczoraj trafiłī także do jednego z najpopularniejszych komunikatorów wykorzystywanych w biznesie, czyli Slacka.