Wojna w cyberprzestrzeni: konflikt Izraela z Hamasem oczyma Google

Nad raportem z wojny w cyberprzestrzeni pracowało kilka zespołów w ramach Google. Wśród nich Threat Analysis Gropu, Mandiant i Trust & Safety. W wyniku ich prac dowiedzieliśmy się kilku ciekawych informacji. Kto odpowiada za ataki hakerskie? Co konkretnie było celem ataku? Czym wojna Izreala z Hamasem różni się od tej między Rosją a Ukrainą, w aspekcie konfliktu cybernetycznego? Oto odpowiedzi, które rzucają nieco światła na to, jak wygląda współczesny konflikt zbrojny.

Cyberwojna Izraela z Hamasem i sojusznikami. Kto z kim walczy?

Z raportu dowiadujemy się, że za cybernetyczny aspekt konfliktu z Izreaelem odpowiada przede wszystkim Iran. To właśnie ugrupowania powiązane z tym państwem odpowiedzialne są za ataki, chociażby na infrastrukturę krytyczną Izraela, jak również jego sojuszników, na czele ze Stanami Zjednoczonymi. Co bardzo istotne, działalność w cyberprzestrzeni nie ogranicza się wyłącznie do infrastruktury krytycznej. Ataki hakerskie służą również do wywołania określonych skutków społecznych. Mowa tu, w szczególności, o demoralizacji izraelskiego społeczeństwa czy nastawieniu światowej opinii publicznej przeciwko Izraelowi.

W cybernetycznej wojnie bardzo istotne są również ataki phishingowe, chociażby na ośrodki decyzyjne Izraela i sojuszników. Cel? Oczywisty. Zdobycie jak największej ilości informacji wywiadowczych, które mogłyby posłużyć do dalszego planowania ataków. Również tych z wykorzystaniem broni konwencjonalnej.

Kto jeszcze, oprócz Iranu, odpowiada za ataki na Izrael? Naturalnie ugrupowania palestyńskie, na czele z Hamasem. Ślad ataków phishingowych prowadzi również do Korei Północnej i Chin.

Odpowiedź Predatory Sparrow

Z jakimi konsekwencjami ataków na Izreael musiał zmierzyć się Iran? Najgłośniejszym wydarzeniem była odpowiedź grupy Predatory Sparrow, której przypisuje się powiązania właśnie z Izraelem. Jej członkowie przeprowadzili udany atak na irańską infrastrukturę krytyczną, przede wszystkim stacje paliw. Atak polegał m.in. na przejęciu kontroli nad systemami służącymi do obsługi stacji czy dokonywania płatności.

Czym konflikt Izrael-Hamas różni się od wojny Rosji z Ukrainą w cyberprzestrzeni?

Przygotowany przez Google raport udziela odpowiedzi również na to pytanie. Podstawową różnicą jest intensywność ataków hakerskich od momentu rozpoczęcia konfliktu z wykorzystaniem broni konwencjonalnej. Rosja tuż przed rozpoczęciem pełnoskalowej wojny znacząco zintensyfikowała swoje działania przeciwko Ukrainie również w cyberprzestrzeni. Co więcej, regularnie zwiększa ich natężenie, co niejednokrotnie pokrywało się z wydarzeniami na froncie. Przykłady widoczne były, chociażby podczas letniej, nieudanej kontrofensywy wojsk ukraińskich na rosyskie pozycje.

W przypadku Hamasu i wspierającego go Iranu takich zależności nie stwierdzono. Cóż, nie da się ukryć, że działania Rosji są dalece bardziej zorganizowane zarówno na tradycyjnym polu bitwy, jak i tym w cyberprzestrzeni.

Pełny raport Google na temat wojny Izreala z Hamasem dostępny jest w języku angielskim pod tym adresem. Można również zapoznać się z analogicznym raportem dla wojny Rosji z Ukrainą, dostępnym w tym miejscu.