Rewolucyjna zmiana w Zdjęciach Google na Androida już dostępna!

O tym że Zdjęcia Google będą jeszcze wygodniejsze dzięki zmianie w systemie wspominaliśmy już kilka tygodni temu, gdy tylko dowiedzieliśmy się o tym że gigant takową przygotowuję. I jeżeli z niecierpliwością wypatrywaliście tej rewolucyjnej dla systemu Android i Zdjęć Google nowości, to mam dobrą wiadomość. Firma oficjalnie wdraża ją w najnowszej wersji systemu!

Łatwiejsze korzystanie ze Zdjęć Google. Teraz z aplikacji skorzystamy także z poziomu systemowego wyboru zdjęć

Google w Androidzie 13 przewróciło temat systemowego wyboru zdjęć do góry nogami. Wszystko to za sprawą umożliwienia korzystania tam nie tylko z grafik i filmów które są przechowywane lokalnie w pamięci urządzenia, ale także materiałów przechowywanych w chmurze. I nie trzeba w tym celu korzystać z żadnych dodatkowych aplikacji, bowiem wszystko dostępne jest bezpośrednio z poziomu interfejsu systemowego.

Zdjęcia z kopii zapasowej, znane również jako "zdjęcia w chmurze", będą teraz łączone z lokalnymi w selektorze zdjęć, eliminując potrzebę przełączania się między aplikacjami. Ponadto wszelkie albumy utworzone w aplikacji do przechowywania w chmurze będą łatwo dostępne w zakładce albumów przeglądarki zdjęć. Jeśli Twój dostawca mediów w chmurze ma koncepcję "ulubionych", będą one wyświetlane w widocznym miejscu na karcie albumów w selektorze zdjęć, aby zapewnić łatwy dostęp. Funkcja ta jest obecnie wdrażana wraz z lutową aktualizacją systemu Google na urządzeniach z systemem Android 12 lub nowszym.

— czytamy w oficjalnym wpisie, gdzie Google informuje o wprowadzeniu zmian.

Zdjęcia Google już wspierają tę systemową nowość

Jak to zwykle bywa, ktoś musi dać przykład tego jak sprawnie i wygodnie może działać wprowadzana nowość. Tym razem padło na... samo Google! Ich usługa Zdjęcia Google to bez wątpienia jedna z najważniejszych usług nie tylko do zarządzania i robienia kopii zapasowych zdjęć, ale dla wielu użytkowników również ich edycji. Platforma stale rozwija narzędzie, jeszcze lepiej scalając je z systemem i próbując udowodnić wszystkim, że nie muszą kupować największych wariantów pamięci smartfonów by całą bibliotekę mieć zawsze przy sobie. Po co, skoro wystarczy... wykupić pakiet do przechowywania zdjęć w chmurze.

Zdjęcia Google są pierwszą usługą na Androida która zrobi użytek z tej zmiany systemowej. Ma także być wzorem dla wszystkich innych, którzy — w rozumieniu Google — migiem podążą w ich ślady. Mam nadzieję że faktycznie tak będzie, bo to jedna z tych systemowych nowości, które dla wielu użytkowników faktycznie zrobią różnicę. Wszystko pod ręką, bez konieczności przełączania się między poszczególnymi aplikacjami: brzmi jak bajka!