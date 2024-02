Google skutecznie walczy z fałszywymi opiniami. Nowy rekord firmy

Opinie na Google dla wielu są naprawdę istotne. Firma walczy z fałszywymi recenzjami

Nie oszukujmy się, większość z nas, wybierając jakiś lokal usługowy czy szukając restauracji, sugeruje się opiniami na Google. Świadomie czy nie, dla klientów są one niezwykle istotne — a właściciele lokali również doskonale zdają sobie z tego sprawę. Doszło do tego, że w sieci można wykupić boty, które za określoną kwotę wystawią nam wybraną ilość 5-gwiazdkowych opinii, pozornie zwiększając renomę i wiarygodność lokali.

Gigant z Mountain View twierdzi, że codziennie dodawanych jest ponad 20 milionów recenzji produktów i usług w wyszukiwarce i Mapach, co tylko pokazuje skalę tego wszystkiego. Firma ogłosiła, że cały czas wprowadza zmiany i ulepszenia w algorytmach i technologii dotyczących opinii, aby wykrywać i eliminować fałszywe recenzje w wyszukiwarce i Mapach Google. I w tej kwestii w 2023 roku padł absolutny rekord.

Nowy rekord Google. Firma usunęła mnóstwo fałszywych opinii

W poście na swoim blogu Google napisało, że w 2023 roku firma usunęła ponad 170 milionów recenzji, które naruszały zasady. Warto zaznaczyć, że jest to liczba o ponad 45 procent większa w porównaniu z fałszywymi opiniami, których pozbyto się rok wcześniej, w 2022. Wielkie G pozbyło się także w ubiegłym roku ponad 12 milionów fałszywych profili firmowych. Czyja to sprawka? Jeden z nowych algorytmów wprowadzonych przez Google do wyszukiwania fałszywych recenzji sprawdza, czy ta sama recenzja pojawia się w wielu firmach lub czy dana firma otrzymuje ogromny wzrost liczby 5-gwiazdkowych recenzji w krótkim czasie.

Co istotne, algorytm ten został wykorzystany do zniszczenia jednej sieci oszustów internetowych. Technologia Google zaowocowała usunięciem pięciu milionów fałszywych recenzji w ciągu zaledwie kilku tygodni. Do tego, oprócz fałszywych recenzji i wykazów firm, Google poinformowało, że w 2023 roku firma usunęła 14 milionów filmów, które naruszały zasady. To ponad dwukrotnie większa liczba, niż w 2022 roku. Całkiem ładny wynik, trzeba przyznać.

