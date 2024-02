Sprawdź nową opcję Google Meet, która już teraz dostępna jest na smartfonie!

Google Meet w ostatnich trzech latach rozwija się z niesłychaną dla komunikatorów Google szybkością. Najwyraźniej jednak gigant nie planuje zwalniać tempa ani trochę. Znany i lubiany "tryb towarzyszący" (ang. companion mode) który od jakiegoś czasu dostępny jest w desktopowej wersji przeglądarkowej czy na urządzeniach Nest Hub Max, teraz trafia do wersji mobilnej. Zarówno na Androida jak i iOS!

Tryb towarzyszący w Google Meet już dostępny na smartfonach. Co to takiego?

Jak czytamy na oficjalnej stronie pomocy:

Przy pomocy trybu towarzyszącego możesz dołączyć do spotkania wideo w Google Meet na drugim ekranie. W trybie towarzyszącym mikrofon i obraz są wyłączone, co pozwala uniknąć efektu sprzężenia akustycznego. Jeśli część uczestników spotkania bierze w nim udział zdalnie, a część korzysta z sal konferencyjnych (spotkania hybrydowe), osoby w salach konferencyjnych nie mogą prowadzić czatów 1:1, odpowiadać na pytania ani brać udziału w ankietach przy pomocy sprzętu do obsługi sali konferencyjnej lub urządzenia Nest Hub Max. Aby usprawnić współpracę uczestników, możesz przejść na tryb towarzyszący.

Jak to działa w praktyce? Od teraz także na urządzeniach mobilnych podczas dołączania do spotkania możemy skorzystać z uruchomienia go w trybie towarzyszącym. Tryb w wersji na smartfona pojawił się późno, ale Google uznał, że jednak warto by go tam również zaimplementować. W swoim wpisie dotyczącym wspomnianej nowości argumentuje to następująco:

Może to być szczególnie przydatne w miejscach spotkań, w których miejsce na laptopa jest ograniczone, lub jako łatwy, dyskretny sposób na uczestnictwo podczas gdy bierzemy udział w dużych zgromadzeniach (...)

Blisko dwa lata czekania, ale... lepiej późno, niż wcale!

Tryb towarzyszący pierwszy raz trafił do użytkowników Google Meet wiosną 2021 roku. Na jego wersję dla smartfonów przyszło nam poczekać blisko dwa lata, ale nareszcie trafiła ona i tutaj. Czy będzie cieszyć się równie dużym powodzeniem? Czas pokaże. Ale na wszystkich użytkowników komunikatora powinna być już dostępna zarówno na smartfonach z Androidem jak i iOS na pokładzie!