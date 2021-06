Nieco później do oferty dołączy DS 9 E-Tense 250 z mocniejszym układem napędowym, ale co ważniejsze z pojemniejszymi akumulatorami: aż 15 kWh. Według deklaracji producenta, zestaw „baterii” ma mieć taką samą objętość, co wskazuje że nie odbędzie się to np. kosztem pojemności bagażnika.

Jak napęd hybrydowy wpisuje się w komfortowy charakter samochodu? Bardzo dobrze! Auto chętnie używa silnika elektrycznego, a dołączanie jednostki spalinowej zwykle jest mało odczuwalne. Oczywiście tą – na niskich obrotach – nieco słychać, ale nie jest to nic, co by przeszkadzało, choć nie brzmi ona szlachetnie. Oczywiście zapędzając ją pod maksymalne obroty słychać, że nie jest to żadne V6 itp. Skrzynia biegów także dobrze radzi sobie podczas spokojnej jazdy i pozwala na komfortowe podróżowanie.