DS 4 – SUV coupé z segmentu C premium. Premiera i kilka nowości

Gama samochodów marki DS powiększa się. DS 4 dołącza do oferowanego już DS 3 Crossback, DS 7 Crossback oraz limuzyny DS 9. „4” to według producenta „SUV coupe z segmentu C premium”, choć wskazywali rywale należą również do klasycznych hatchbacków segmentu C premium. Co może istotniejsze, DS 4 wprowadza kilka nowych rozwiązań, które są oczekiwane w autach tego typu.