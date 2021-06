W zamieszczonym filmie znajdziecie tabelę porównawczą względem innych samochodów, a wśród nich wspomniane BMW 330i Sedan. Siłą rzeczy – napęd na koła tylne, nadwozie typu sedan, niższa o około 200 km masa – przełożyło się to na niższe zużycie paliwa właśnie w BMW 330i. Obiektywnie trzeba jednak przyznać że ~0,5 l/100 km więcej w BMW 330e xDrive Touring w trasie biorąc pod uwagę wspomniane różnice to symbolika, bez większego znaczenia. Szczególnie, że w mieście BMW 330e xDrive Touring (z pustymi akumulatorami) zużywa 6,6 l/100 km, podczas gdy 330i (sedan, RWD) 8 l/100 km. No i klimatyzacja w BMW 330e działa czasy czas, a nie tylko wtedy gdy silnik spalinowy jest aktywny :) Trzeba mieć tylko na względzie, że BMW 330e ma bak o pojemności 40 l, podczas gdy 330i ma 59 l. W trasie – przy średniej powiedzmy 120 km/h – oznacza to, że na tankowanie zatrzymywać trzeba się będzie po około 500-550 km w BMW 330e, podczas gdy 330i pozwoli na ciągłą jazdę nawet przez ponad 900 km z taką prędkością.

Uważnie oglądając zamieszczony powyżej film z przejazdu po mieście w wykonaniu hybrydowego BMW 330e xDrive Touring można zobaczyć jak napęd działa. Końcowo udało się przejechać 12,7 km w trybie elektrycznym (54% całego dystansu), a silnik spalinowy był wyłączony przez 81% czasu! Jeszcze większe wrażenie robi chyba fakt, że nawet przez kilka minut – nawet 6-8 – dało się jechać w korku w sposób ciągły w trybie czysto elektrycznym i to jeszcze zimą. Komputer pokładowy rezerwuje całkiem spory zapas energii do jazdy w gęstym ruchu miejskim, co umożliwia bardzo długą jazdę w trybie bezemisyjnym właśnie w takiej sytuacji, gdy używanie silnika spalinowego jest ekstremalnie nieekonomiczne. Zużytą energię odzyskuje podczas hamowania lub po prostu dodatkowo obciąża silnik spalinowy w trakcie jazdy ze stałą prędkością czy spokojnego przyspieszania. Podczas granicznego wyczerpania akumulatorów hybryda BMW będzie stała w korku z wyłączonym silnikiem, ale każde ruszenie wzbudzi go, a gdy i ta granica zostanie przekroczona, jednostka benzynowa włączy się w celu doładowania akumulatorów. To typowe zachowanie w zasadzie wszystkich hybryd.