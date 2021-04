Peugeot 508 PSE – pierwsza jazda (także na torze sprawnościowym)

Na horyzoncie jest w zasadzie tylko Volvo S60 T8 Recharge*, którego cena po mocnym doposażeniu (nie niżej niż 508 PSE) wynosi już ~325-330 tys. zł, choć trzeba pamiętać że jest to auto mocniejsze i szybsze (405 KM i 4,4 od 0 do 100 km/h). W BMW nie ma hybrydy Plug-In o takiej mocy w ramach serii 3 (330e ma 292 KM). Jest za to M340i xDrive (szybszy i zwinniejszy), który po doposażeniu jest jeszcze droższy (~340 tys. zł), no ale znowu: to nie jest hybryda Plug-In. W Audi mamy model S4 (także Avant), który ma 341 KM i przyspiesza do 100 km/h w 4,6 s, ale podobnie jak w przypadku M340i nie jest to hybryda Plug-In, no i startuje od ~325 tys. zł.