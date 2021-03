Jak wspomniałem, DS 9 to samochód segmentu D premium, ale wymiarami zbliża się do segmentu E. O przynależności do segmentu premium świadczyć ma starannie wykonane wnętrze, nowoczesne technologie (np. wsparcia kierowcy), a także rozbudowana paleta silnikowa z mocnymi wersjami. DS 9 ma wrócić do tradycji oferowania przestronnych i luksusowych limuzyn wprost z Francji i podebrać klientów szczególnie niemieckim markom.