Dostałeś e-mail od Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości? Uwaga, to oszustwo

Na początku marca informowaliśmy was o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. NIK skontrolowała m.in. Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Komendę Główną Policji oraz NASK-PIB pod względem zapewnienia cyberbezpieczeństwa Polaków. Wnioski? W razie cyberataku państwo nam nie pomoże. Musimy radzić sobie sami. Wynikiem kontroli jest przedstawienie szeregu propozycji, jakie rządzący powinni "wziąć do serca" i usprawnić działanie służb mających dbać o obywateli.

Źródło: Depositphotos

Kilka dni później przedstawiliśmy wyniki badania przeprowadzonego przez ClickMeeting i dotyczącego naszego bezpieczeństwa w sieci. Wynika z niego, że 65 proc. Polaków martwi się o bezpieczeństwo w sieci. I nie ma się co dziwić. Niemal każdego tygodnia słyszymy o kolejnych atakach, próbach wyłudzenia pieniędzy i poczynaniach hakerów, którzy szukają nowych sposobów na pozyskanie nie tylko naszych danych, ale także dostęp do naszych komputerów i urządzeń mobilnych - a to daje im dostęp do wszystkiego - od korespondencji, po dane logowania do bankowości elektronicznej. Niestety ludzie wciąż dają się nabrać - czy to na zarobienie szybkich pieniędzy z kryptowalut, czy też na groźby ze strony FBI. Złodzieje są na tyle wyrafinowani, że nie przeszkadza im podszywanie się pod organizacje i służby zajmujące się cyberbezpieczeństwem.

Uwaga na fałszywe e-maile od Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

O nowym zagrożeniu informuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. CBZC jest jednostką organizacyjną Policji służby zwalczania cyberprzestępczości. CBZC odpowiedzialne jest za realizację na obszarze całego kraju zadań w zakresie:

rozpoznawania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej oraz zapobiegania tym przestępstwom, a także wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw

wspierania w niezbędnym zakresie jednostek organizacyjnych Policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu tych przestępstw

Biuro przestrzega teraz przed złośliwymi wiadomościami e-mail, które podszywają się pod CBZC. E-mail zawiera informację o trwającym właśnie cyberataku na obywateli i wykryciu przez CBZC nielegalnego oprogramowania, które może prowadzić do przejęcia kontroli nad urządzeniem. Rozwiązaniem tego problemu ma być instalacja programu antywirusowego, do którego prowadzi zamieszczony w wiadomości link.

W wyniku ostatniego cyberataku na naszych obywateli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości odkryło, że na komputerach zainstalowano nielegalne oprogramowanie. Nasze biuro przygotowało oprogramowanie i instrukcje do wykrywania wirusów. Pamiętaj, aby przeczytać instrukcje i wykonać wszystkie te kroki, aby zapobiec wyciekowi informacji.

- możemy przeczytać w wiadomości, w której hakerzy podszywają się pod Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak się szybko okazuje, link prowadzeni do oprogramowania... ale złośliwego. CBZC informuje, że nie jest autorem wiadomości i przestrzega przed klikaniem w linki przesyłane z nieznanych adresów. Choć adres, którym posługują się przestępcy zakończony jest "@cbzc.policja.gov.pl" - czyli tym samym, którym posługuje się Biuro, szybko okazuje się, że to zwyczajny spoofing - podszywanie się pod prawidłowy adres email. Biuro przypomina, że policjanci nigdy nie załączają do wiadomości żadnych linków, ani nie dystrybuują żadnego oprogramowania do wykrywania wirusów.