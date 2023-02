Jeśli jeszcze nie zainstalowaliście najnowszych aktualizacji systemów macOS i iOS, to powinniście to jak najszybciej zrobić.

Nie chodzi o nowe funkcje, a o bezpieczeństwo

Analitycy zajmujący się cyberbezpieczeństwem w firmie Trellix postanowili przyjrzeć się ostatnim wersją iOS i macOS przed najnowszymi aktualizacjami. Ze wpisu na blogu firmy możemy się dowiedzieć, że mamy do czynienia ze sporym naruszeniem modelu bezpieczeństwa systemów Apple, które polega na indywidualnych aplikacjach mających dostęp do podzbioru istotnych zasobów, a także wysyłaniu zapytań do usług o wyższych uprawnieniach w celu uzyskania jeszcze innych, bardziej poważnych danych.

Jak wskazuje raport, jedna z luk została wykryta w CoreDuetd, czyli procesie odpowiedzialnym za przechowywanie danych. Badacze stwierdzili, że atakujący z odpowiednim kodem i właściwymi uprawnieniami mogą wykorzystać to do niecnych celów, które przede wszystkim uderzają w naszą prywatność.

Co te luki dają cyberprzestępcom?

O jakie dane dokładnie chodzi? Według analityków Trellix, cyberprzestępcy mogą uzyskiwać dostęp między innymi do takich danych jak kalendarze, kontakty czy zdjęcia. Ponadto dzięki lukom są w stanie instalować nielegalne aplikacje, wliczając w to programy systemowe.

Badacze zwracają również uwagę na to, że hakerzy mogą wykorzystać SpringBoard, zaawansowaną aplikację, która może uzyskiwać dostęp do niemal wszystkich danych — czyli między innymi do informacji o aktualnej lokalizacji, kamery i mikrofonu, historii połączeń, zdjęć oraz wielu innych poufnych danych. Gdyby tego było mało, może nawet może całkowicie wyczyścić urządzenie. Jest to więc naprawdę niebezpieczne.

Cóż, jak widzicie, aktualizacje to nie tylko nowe funkcje czy pomniejsze usprawnienia — update’y systemowe to przede wszystkim większe bezpieczeństwo, o które wszyscy powinniśmy dbać. Jeśli korzystacie ze smartfonów lub komputerów z nadgryzionym jabłkiem w logo, jak najszybciej powinniście zainstalować iOS 16.3 oraz macOS 13.2.

Źródło: Trellix

