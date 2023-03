Z informacje przekazanych przez Policję, 43-letnia mieszkanka gminy Zawadzkie chciała zainwestować w kryptowaluty. Pomóc jej w tym miały popularne strony internetowe. Które konkretnie? Tego policjanci nie zdradzają. Podają natomiast, że z kobietą skontaktował się "analityk finansowy" pomagający jej w zrozumieniu świata kryptowalut i zachęcający do dalszych działań, w tym do zainstalowania specjalnego oprogramowania na komputerze służącego do lepszego zarządzania inwestycjami i kryptowalutami.

Źródło: Unsplash

43-latka postępowała zgodnie z instrukcjami. Po pobraniu wskazanej aplikacji zalogowała się do swojej bankowości internetowej. W ciągu kilku dni z rachunku bankowego kobiety, bez jej wiedzy i zgody wypłacono blisko 6.000 zł . Na dodatek na dane osobowe 43-latki zaciągnięto pożyczkę. W ten sposób mieszkanka gminy Zawadzkie poniosła straty na kwotę blisko 21.000 zł.

- czytamy z relacji udostępnionej w serwisie Policja.pl. Na ten moment nie wiadomo czy udało się na mierzyć sprawców oraz, czy są prowadzone jakiekolwiek czynności umożliwiające znalezienie winnych. Nie da się jednak ukryć, że to kolejny przypadek, w dochodzi do wyłudzeń i różnego rodzaju scamów mających na celu wyciągnięcie danych osobowych klientów banków. W zeszłym miesiącu opisywaliśmy sprawę oszustów, którym udało się wyłudzić ponad 100 tysięcy złotych.

Uwaga na oszustów. Nie dajcie się nabrać na łatwy zysk z inwestycji w kryptowaluty

Źródło: Depositphotos

Policja jednocześnie zwraca uwagę na kilka istotnych kwestii, które pomogą zminimalizować ryzyko ataku i wzmocnią nasze bezpieczeństwo w sieci, w szczególności przed podjęciem decyzji o angażowaniu się w inwestycje opierające się na nowoczesnych rozwiązaniach:

rozpoczynając inwestowanie na giełdzie poznaj rynek, zbierz informacje o platformach, na których zamierzasz inwestować pieniądze, zwróć uwagę na konsekwencje, jakie może przynieść planowana inwestycja

zawsze sprawdzaj podmiot, który reprezentuje rozmówca - zweryfikuj opinie o nim w Internecie, wpisując w wyszukiwarce nazwę podmiotu z różnymi hasłami pomocniczymi np. "oszustwa", "wiarygodność" lub "opinie"

nie instaluj oprogramowania, które zalecają Ci rozmówcy/analitycy rynku

nigdy nie podejmuj decyzji pod wpływem chwili, zastanów się i nie ulegaj presji

nie daj skusić się pozornie atrakcyjnymi ofertami ani wysokimi zarobkami

nigdy nie klikaj w nieznane linki

nie instaluj nieznanych aplikacji w telefonie ani innych urządzeniach, na których obsługujesz swoją bankowość internetową;

nie udostępniaj danych, zwłaszcza informacji dotyczących płatności kartą bankomatową, nie podawaj haseł, pinów, ani kodów dostępu

jeśli nie jesteś czegoś pewny lub coś budzi Twój wątpliwości zrezygnuj z wykonania transakcji

Wiadomo jednak, że oszuści wymyślają coraz bardziej zaawansowane sposoby do "wabienia" swoich ofiar, a my niestety do kwestii bezpieczeństwa nie podchodzimy poważnie - o czym świadczyć może m.in. ostatnie badanie, z którego wynika, że 65 proc. Polaków martwi się o bezpieczeństwo w sieci. Dowiadujemy się z niego, że 56 proc. stara się dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci, jednak nie przykuwa do tego większej wagi. Takie podejście wykorzystują przestępcy. I jak widać z opisywanego przez Policję przypadku są w tym skuteczni. O zbyt niskim bezpieczeństwie obywateli w sieci alarmuje też NIK. W razie cyberataku państwo nam nie pomoże. Musimy radzić sobie sami.

