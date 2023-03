Blokada połączeń z ukrytych numerów na iOS i Androidzie

Zaczniemy od blokady połączeń, z ukrytymi numerami, tzw. numery prywatne. Kiedyś możliwe to było tylko po kontakcie z operatorem, w smartfonach możemy je ręcznie zablokować - przynajmniej na telefonach z Androidem.

Jak zablokować numer w telefonie z Androidem? Najnowsze smartfony z Androidem na pokładzie mają tę funkcję dostępna natywnie w ustawieniach i znajdziecie ją w ustawieniach połączeń - odrzucanie połączeń. Natomiast w starszych urządzeniach i tych z czystym Androidem zawsze możecie skorzystać z aplikacji Kontakty Google i w jej ustawieniach znaleźć i włączyć opcję: Ustawienia - Zablokowane numery - Nieznane - Blokuj połączenia z nieznanych numerów.



W opisie tej usługi na stronach Google możemy przeczytać:

Spowoduje to zablokowanie połączeń z numerów prywatnych i niezidentyfikowanych. Nadal będzie można odebrać połączenia z numerów, które nie są zapisane w Twoich kontaktach.

Tak więc nie zablokujemy tym sposobem numerów, z którymi nigdy nie rozmawialiśmy, na przykład od nowych kontaktów, których jeszcze nie zapisaliśmy w telefonie.

Jak zablokować numer telefonu na iPhone? Nieco inaczej to wygląda na smartfonach z systemem iOS. W ustawieniach iPhone wystarczy wybrać ścieżkę: Telefon - Wyciszaj od nieznanych.



W tym przypadku jednak Apple zastrzega, że będzie blokowało wszystkie nieznane numery, a więc te, które nie są zapisane w książce telefonicznej.

Na urządzeniach z systemem iOS 13 i nowszym możesz włączyć funkcję Wycisz nieznanych dzwoniących, aby unikać połączeń od osób, których nie znasz. Funkcja ta blokuje numery, z którymi nie doszło wcześniej do kontaktu i które nie zostały zachowane na liście kontaktów. Jeśli wcześniej wymieniano z daną osobą wiadomości tekstowe przy użyciu jej numeru telefonu lub osoba ta podała swój numer telefonu w wysłanej Ci wiadomości e-mail, połączenie z tego numeru nie zostanie zablokowane.

Tak więc użytkownicy iPhone mogą zablokować prywatne numery tylko u operatora. Powyższa opcja przekierowuje połączenia tylko od nieznanych numerów do poczty głosowej i wyświetli je na liście ostatnich połączeń.

Jak zablokować niechciane połączenia i wiadomości na Androidzie?

Jeśli dany numer wyświetla się nam na ekranie smartfona, a nie chcemy już otrzymywać z niego żadnych połączeń, możemy go ręcznie zablokować. Najczęściej taka opcja jest dostępna w historii połączeń, gdzie po kliknięciu w dany numer pojawi się nam możliwość jego ręcznego zablokowania. Dodatkowo w aplikacji Kontakty Google na Androidzie znajdziecie też taką możliwość w zakładce Wyciszaj od nieznajomych - pierwszy zrzut ekranu w tym wpisie, z tym że tutaj musicie dany numer ręcznie wpisać lub wkleić.



Spam na telefonie, to nie tylko połączenia, ale też wiadomości SMS - te również możemy zablokować z poziomu aplikacji do odbierania wiadomości. Wystarczy kliknąć w daną wiadomość na liście odebranych i wybrać ikonę przekreślonego kółka w górnym menu lub po jej odczytaniu w szczegółach wiadomości.

Taka blokada zablokuje zarówno wiadomości SMS, jak i połączenia z tego numeru.



Z kolei, jeśli chcemy jeszcze skuteczniej blokować natarczywe telefony od spamerów, warto zainteresować się dedykowaną aplikacją do tego. Na Androidzie najpopularniejszą jest aplikacja Odebrać telefon 2019. Baza niechcianych numerów tworzona jest tu przez społeczność korzystającą z tego programu i możemy w niej wybrać poziom ochrony, albo pełną blokadę spamerów albo tylko wyświetlanie i powiadamianie o połączeniu od takich numerów.



W ustawieniach aplikacji możemy uszczegółowić nasz system blokady, na przykład włączyć blokadę spamu zgłoszoną przez społeczność czy blokować tylko te numery, które zostały oznaczone jako spam przez nas samych.

Aplikacja Odebrać telefon 2019 dostępna jest do pobrania za darmo w Google Play.

Jak zablokować niechciane połączenia i wiadomości na iPhone?

Jak zablokować czyjś numer na smartfonach Apple? Na iPhone z systemem iOS możemy ręcznie zablokować niechciany numer w aplikacji kontaktów i na liście ostatnich połączeń, klikając szczegóły danego kontaktu. W tym samym miejscu możemy też odblokować numer.



W przypadku, gdy otrzymujemy tylko spamowe wiadomości SMS, możemy je zablokować z poziomu systemowej aplikacji do odbierania wiadomości. Wystarczy po jej otworzeniu kliknąć w ikonę z numerem, dalej informacje i blokuj tę osobę.



Taka blokada zablokuje zarówno wiadomości od takiego numeru, jak i połączenia telefoniczne i FaceTime.

Podobnie, jak na Androidzie i na iOS możemy skorzystać z zewnętrznej aplikacji do blokady niechcianych numerów, dla przykładu podaję tu rozwiązanie w postaci Truecaller.



Ta aplikacja również ochroni nas przed znanymi spamerami, w bazie mają aktualnie prawie 64 tysiące takich niechcianych numerów. Jednak aby włączyć antyspam, musimy po instalacji Truecaller zrestartować telefon, by pojawiła się odpowiednia opcja w ustawieniach Telefon - Blokowanie i identyfikacja połączeń. W tej samej aplikacji możemy też ręcznie dodawać niechciane numery, wpisując lub wklejając je w opcjach programu.

Aplikacja Truecaller dostępna jest do pobrania za darmo w App Store.

