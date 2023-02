Rada Ministrów zadbała o to, żeby cyberprzestępcy nie mieli łatwego życia... i bardzo dobrze.

Koniec ze spoofingiem i smishingiem już bliski?

Jak dziś ogłoszono, Rada Ministrów przyjęła nowy projekt ustawy, na łamach którego przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą mieli obowiązek (a co za tym idzie — potrzebne uprawnienia) do zwalczania niebezpieczeństw i nadużyć w komunikacji elektronicznej. Dostawcy poczty elektronicznej będą musieli za to stosować mechanizmy uwierzytelniania.

Przed czym będziemy chronieni?

Rozporządzenie mówi o tym, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą bezzwłocznie musieli blokować krótkie SMS-y, które zawierają typowe elementy smishingu. Za dostarczenie takiego wzoru odpowiedzialne CSIRT NASK, czyli Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego. Można zatem spokojnie założyć, że będzie działać to w odpowiedni sposób.

Ponadto zadaniem telekomów będzie blokowanie połączeń głosowych, które mają na celu podszywanie się pod inną osobę lub instytucję. Ponadto projekt ustawy mówi o tym, że prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie prowadził wykaz numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych — co również ma sprawić, że będzie mniej sytuacji, w których ktoś się podszywa pod inną osobę. Możemy się również spodziewać listy ostrzeżeń dotyczących domen internetowych, których jedynym zadaniem jest wyłudzanie danych oraz pieniędzy.

Drugi główny filar tego projektu, czyli mechanizmy uwierzytelniania. O co chodzi?

Jeśli chodzi o pocztę elektroniczną, co też jest niezwykle istotnym elementem tej układanki, gdyż mnóstwo cyberprzestępców wykorzystuje do oszustw właśnie e-maile. W tym przypadku, wszyscy dostawcy poczty elektronicznej dla podmiotów publicznych lub co najmniej 500 tysięcy użytkowników, będą musieli stosować mechanizmy uwierzytelnienia przy świadczeniu usługi.

Jeśli ktoś zdecyduje się na nadużycie w komunikacji elektronicznej, będzie mógł spodziewać się kary. Cyberprzestępców jest coraz więcej, a Internet jest wbrew pozorom naprawdę niebezpiecznym miejscem, więc najwyższa pora reagować.

