Ceny niektórych zestawów LEGO zwalają z nóg. Dlaczego klocki tyle kosztują?

LEGO nie należy do najtańszych przyjemności. Klocki, które bawią dzieci (i dorosłych) często kosztują dużo więcej niż inne zabawki mogące zająć czas najmłodszych. Jednak wciąż są bezkonkurencyjne. To zasługa prawie 100 lat obecności na rynku, trwałości i uniwersalności samych klocków.

Kto wychował się w latach 80. i 90. z pewnością pamięta, że dostęp do LEGO był bardzo ograniczony, a zestawy, choć bardzo zróżnicowane, nie bazowały na popularnych markach. Teraz jest zupełnie inaczej. I choć firma wraca co wspomnień za sprawą zestawów inspirowanych wczesnymi projektami, tak obecnie stawia na współpracę z licencjami znanymi na całym świecie. Nie da się jednak ukryć, że LEGO jest drogie i drogie było zawsze - także za czasów mojej młodości. Jednak klientów nie ubywa, podobnie jak zestawów, które pojawiają się w sklepach.

Trzy czynniki wpływające na wysoką cenę klocków LEGO

LEGO Wieża Eiffla

Dlaczego zabawki, które z pozoru wydają się zwykłymi, plastikowymi klockami, wyceniane są tak wysoko? Warto przede wszystkim zainteresować się wywiadem, jaki Business Insider Polska przeprowadził w 2019 r. z Marjorie Lao, która z LEGO związana była przez 6 lat i w latach 2017-2020 zasiadała na stanowisku dyrektora finansowego (Chief Financial Officer). Marcin Walków zapytał wprost: Dlaczego Lego jest drogie? Odpowiedź nie powinna tu nikogo zaskoczyć:

Uważam, że nasze produkty mają dobrą cenę, biorąc pod uwagę to, co otrzymują w zamian klienci. Mówię o najwyższej jakości, najwyższych standardach bezpieczeństwa i świetnym doświadczeniu zabawy. Z klocków Lego można budować wciąż na nowo, więc tym samym zestawem można się bawić w nieskończoność, opowiadając coraz to nowe historie. Dlatego też jest to bardzo trwały produkt, który nasi klienci przekazują z pokolenia na pokolenie. Biorąc to wszystko pod uwagę, uważam, że cena naszych produktów jest dobra.

Jakość, bezpieczeństwo, trwałość, uniwersalność. Te kilka czynników to zapewnie dopiero początek - choć trzeba przyznać, że najważniejszy. Niewątpliwie swoją rolę w ostatecznej cenie sklepowej odgrywają wszelkiej maści licencje. Bo LEGO licencjami stoi - w tym tą, która zapoczątkowała szał związany z tematycznymi, bazującymi na popkulturze zestawami. W 1999 r. Duńczycy podpisali umowę z Lucasfilm - a tej firmy nie trzeba nikomu przedstawiać. Klocki z motywami z Gwiezdnych Wojnen do dziś cieszą się ogromną popularnością. I choć marka ma swoje wzloty i upadki fanów Star Wars i LEGO nie brakuje i wciąż powstają nowe konstrukcje przykuwające uwagę - i to nie tylko najmłodszych widzów.

Klocki LEGO są za drogie? Firma nie ma problemu z dalszym podnoszeniem cen

LEGO Gwiezdne Wojny

Wysokim cenom zestawów LEGO nie pomaga również fakt, że kilka miesięcy temu firma zapowiedziała zmiany w cenniku - i to niestety na niekorzyść fanów składania klocków. Niektóre z nich zdrożały nawet o 1/4 ceny - a przy bazowych cenach rzędu kilkuset złotych, nawet kilka procent potrafi zrobić ogromną różnicę w finalnej kwocie. I choć pierwotnie podwyżki dotyczyły wyłącznie rynku amerykańskiego, na przestrzeni ostatnich tygodni widać, że i w naszym kraju za niektóre zestawy trzeba zapłacić więcej. Czynników jest wiele - od problemów z dostępnością surowców, po utrudnienia w transporcie. Kryzys gospodarczy dotyka wszystkich, co odbija się na cenach wielu produktów - w tym LEGO.

Jest też kwestia, że LEGO wciąż nie ma powodów do obaw ze strony konkurencji. Wiele firma stara się popularyzować swoje własne klocki, jednak to właśnie produkt z charakterystycznym logo cieszy się niesłabnącą popularnością. Nie groźne mu nawet chińskie podróbki, które łatwo znaleźć np. na AlịExpress. Mimo, że są skopiowane niemal idealnie każdy, kto miał kiedyś z nimi do czynienia wie, że różnica jest widoczna i odczuwalna w dotyku.

LEGO Władca Pierścieni

Nie da się jednak ukryć, że zagorzali fani i tak będą kupować je nadal - LEGO to również dobry sposób na inwestycję. Zapakowane pudełka z klockami po kilku latach można sprzedać i jeszcze na tym zarobić - w szczególności w przypadku mniej popularnych zestawów zawierających unikatowe pojedyczne klocki. Osobną kwestią jest też to, ze do sklepów stale trafiają nowe klocki inspirowane znanymi markami, jak np. ostatnio zapowiedziane LEGO z serii Indiana Jones, rozszerzenia dla LEGO Super Mario, czy Rivendell z "Władcy Pierścieni", które znalazło się na liście jednych z największych zestawów stworzonych przez firmę.

Stock Image from Depositphotos