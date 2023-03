LEGO przyzwyczaiło nas do tworzenia zestawów wykorzystujących znane marki - te filmowe, serialowe, growe, jak i inspirowane sztuką i życiem codziennym. Super Mario, Minecraft, Gwiezdne Wojny, Marvel, Avatar, a nawet Władca Pierścieni - do wyboru do koloru. Teraz, do tego grona dołącza kolejna marka, która choć przez niektórych częściowo zapomniana, wkrótce o sobie przypomni. A to za sprawą najnowszego filmu "Indiana Jones i tarcza przeznaczenia", który w kinach zadebiutuje 30 czerwca tego roku. To dobra okazja na przedstawienie zestawów LEGO, w których Indiana Jones szukać będzie cennych skarbów.

LEGO Świątynia złotego posążka

Największym, bo składającym się z 1545 elementów zestawem LEGO Indiana Jones jest Świątynia złotego posążka. Inspirowany film "Indiana Jones i poszukiwacze zaginionej arki" zestaw zawiera cztery minifigurki - Indianę Jonesa, Satipo, Belloqa i wojownika Hovitos. Ma także mnóstwo interaktywnych funkcji. Model ma cokół z czterema pokrętłami, które można obrócić, aby opuścić i oświetlić posążek, zawalić ścianę, przerzucić Indianę Jonesa na pnączu na drugą stronę jaskini oraz aby opuścić klapę i zobaczyć, jak ogromny głaz goni Indianę. Zestaw LEGO Świątynia złotego posążka kosztuje 699,99 zł i będzie dostępny do kupienia w sklepie LEGO.com już 1 kwietnia tego roku.

Ucieczka z zaginionego grobowca

Mniejszym, przeznaczonym dla młodszych fanów Indiany Jonesa, zestawem jest składająca się z 600 elementów Ucieczka z zaginionego grobowca również inspirowana "Poszukiwaczy zaginionej Arki" to świątynia z dwoma posągami, sekretne przejście, mumia oraz węże na ziemi i przechodzące przez ścianę. Zestaw zawiera cztery minifigurki: Indianę Jonesa ze słynnym kapeluszem i biczem, Marion Ravenwood, Sallah i mumię. Znajdziecie tu również Arkę Przymierza. Dzięki wsparciu dla aplikacji mobilnej LEGO Builder można przybliżać, obracać trójwymiarowe modele i śledzić postępy przy składaniu modelu. Zestaw LEGO Ucieczka z zaginionego grobowca kosztuje 179,99 zł i będzie dostępny do kupienia w sklepie LEGO.com już 1 kwietnia tego roku.

Pościg myśliwcem

Dopełnieniem kolekcji jest zestaw składający się z 387 elementów, który czerpie inspiracje z filmu "Indiana Jones i ostatnia krucjata". Znajdziecie w nim myśliwiec z obrotowym śmigłem, dwoma miotaczami klocków i zdejmowanymi skrzydłami, a także zabytkowy kabriolet ze skrzynią z tyłu zawierającą parasol i pistolet. Do tego trzy minifigurki: Indianę Jonesa ze słynnym biczem, jego ojca, profesora Henry'ego Jonesa Seniora trzymającego dziennik, oraz pilota myśliwca. Podobnie jak poprzedni model, jest on kompatybilny z aplikacją LEGO Builder. Zestaw LEGO Pościg myśliwcem kosztuje 159,99 zł i będzie dostępny do kupienia w sklepie LEGO.com już 1 kwietnia tego roku.