LEGO przeżywa jeden z najlepszych okresów, zainteresowanie jest ogromne, ceny klasycznych i nowych zestawów rosną, a firma stale się rozwija. Ma propozycje dla osób w każdym wieku, a przecież w ofercie posiada nie tylko zestawy klocków, ale też i multimedialne propozycje jak gry, filmy i inne. Same zestawy potrafią dziś wiele więcej, bo mogą służyć nauce kodowania lub stać się zdalnie sterowanymi modelami. Dla niektórych składanie LEGO to odskocznia pozwalająca zapomnieć o elektronice, szczególnie po okresie pandemii, gdy większość z nas była lub nadal jest przytłoczona wszędobylskimi powiadomieniami, ciągłą komunikacją i obcowaniem z ekranami. Do niedawna byłem przekonany, że składanie zestawu klocków powinno odbywać się jak najdalej od jakiejkolwiek elektroniki, ale bardzo szybko zmieniłem zdanie.

LEGO Builder wznosi składanie klocków na nowy poziom

Wszystko za sprawą aplikacji LEGO Builder, która oferuje cyfrowe instrukcje, ale nie tylko. Bo nie chodzi tu o to, że wolę korzystać z PDF-a na ekranie tabletu, zamiast przewracać kartki w papierowej instrukcji, choć i w tej sytuacji można by się dopatrzeć sporych korzyści po stronie cyfrowej instrukcji. Dwiema kluczowymi cechami LEGO Builder są interaktywne polecenia oraz możliwość wspólnego składania klocków w kilka osób dzięki interaktywnym funkcjom aplikacji.

By rozpocząć przygodę z LEGO Builder pobieramy ją na nasz tablet i logujemy się na konto. Chwilę później skanujemy kod QR z instrukcji i na ekranie wczytuje się jej cyfrowa wersja. Co istotne, na ekranie tabletu otrzymujemy instrukcje krok po kroku, więc jednocześnie wyświetlane jest pojedyncze polecenie, na którym można się maksymalnie skoncentrować. Za każdym razem potwierdzamy jego wykonanie przechodząc do następnego etapu, ale dopóki nie spróbujemy manipulować wyświetlonym na ekranie obrazkiem, to nie odkryjemy kapitalnej funkcji LEGO Buildera. Nie wszyscy bowiem mogą wiedzieć, że grafiki możemy powiększać i obracać do woli, by lepiej przyjrzeć się niektórym konstrukcjom - czasami jest to potrzebne, by mieć pewność, że złączyliśmy elementy prawidłowo. W niektórych sytuacjach możemy nawet nie być świadomi, że popełniliśmy błąd i okazuje się to zbyt późno. Wtedy musimy wrócić do wcześniejszych etapów i rozłączać już złożone elementy.

Wspólne składanie LEGO dzięki aplikacji. Jeszcze więcej frajdy

To jednak nie koniec możliwości LEGO Builder, bo tą ważniejszą jest opcja wspólnego składania klocków z wieloma innymi osobami. Każda z nich musi dysponować własnym tabletem, ale to daje więcej swobody i przyspiesza cały proces. Po wybraniu odpowiedniej funkcji w aplikacji kolejne osoby dołączają do sesji skanując kod QR na ekranie tabletu osoby inicjującej spotkanie. Od tego momentu każda z osób dysponuje własnymi poleceniami i przygotowuje mniejsze lub większe konstrukcje, które później przekazuje się innym. Aplikacja stara się wyważyć współpracę, dlatego czasem łączymy mniejsze elementy i gdy wyświetli się komunikat na ekranie tabletu, oddajemy je pozostałym członkom zespołu, a czasami to do nas spływają gotowe większe elementy, dzięki którym finalizujemy projekt. Każdy krok potwierdzamy na tablecie, monitorując postęp składania.

Żeby nie było zbyt kolorowo, wspomnę też o minimalnych problemach, które mogą się pojawić podczas użytkowania aplikacji. Przypilnujcie, by zainstalowana była najnowsza wersja LEGO Builder na Waszym tablecie lub smartfonie (choć na tak małych ekranach nie sugerowałbym zaczynać zabawy), ponieważ mogą wystąpić kłopoty z wczytaniem instrukcji lub połączeniem. Po założeniu sesji i odłączeniu się jednego z członków drużyny możemy kontynuować składanie zestawu samodzielnie, ale (prawdopodobnie) do czasu, ponieważ w pewnym momencie zostałem poproszony i przywrócenie połączenia z drugą osobą i bez tego nie mogłem wrócić do instrukcji w ogóle. Oszukałem aplikację podłączając swojego smartfona i odłączając go moment później, bo inaczej nie miałbym możliwości kontynuować składania od miejsca, w którym skończyłem. Muszę jednak nadmienić, że oprócz tej przeszkody, LEGO Builder cały czas działała jak należy podczas składania LEGO Ford GT (2022), dzięki czemu i samodzielnie, i wspólnie układało się go niezwykle przyjemnie i sprawnie.

Planujecie układać LEGO? Spróbujcie z aplikacją

Byłem zaskoczony, że obcowanie z tabletem zupełnie nie wpłynęło na to, jak dobrze spędziłem czas. Do niedawna byłem sporym przeciwnikiem używania takich aplikacji do czynności, które miały sprawić, że odsuniemy się i odpoczniemy od elektroniki, ale apka stała się wręcz przezroczysta w tym czasie i była niezwykle pomocna. Jeżeli planujecie składanie jakiegokolwiek zestawu LEGO, to dajcie szansę LEGO Builder, tym bardziej jeśli macie zamiar układać klocki wspólnie z kimś innym.