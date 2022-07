LEGO podnosi oficjalne ceny zestawów nawet o 25%

LEGO to nie jest tania zabawa. Nie należę do specjalnych fanów duńskich klocków, ale patrząc na kolejne wypasione zestawy których ceny potrafią wynosić nawet kilka tysięcy złotych uważam, że to naprawdę kosztowne hobby. A kiedy spojrzymy na temat szerzej okazuje się, że ceny premierowe to jeszcze pół biedy. Kiedy popularne zestawy znikają ze sklepowych półek robią się jeszcze bardziej kosztowne. Na tę chwilę nie ma jeszcze żadnej oficjalnej komunikacji od LEGO dotyczącej podwyżek na polskim rynku, ale LEGO oficjalnie zapowiada solidne podwyżki. Niektóre z zestawów zdrożeją nawet o 1/4 ceny — a przy bazowych cenach rzędu kilkuset dolarów, nawet kilka procent potrafi zrobić ogromną różnicę w finalnej kwocie.

Na tę chwilę polski oddział firmy nie informuje oficjalnie o podwyżkach na naszym rynku - ale chyba nikogo specjalnie nie zdziwią wieści, że i tutaj musimy szykować się na wyższe ceny. Jay's Brick Blog przygotował dłuuuugą listę zestawów które w najbliższym czasie zdrożeją w Stanach Zjednoczonych, zaś na Stone Wars możemy sprawdzić podwyżki w euro. Nie brakuje zestawów które zdrożały nawet o 25% — i to nie tylko takich za 19,99 euro jak 1970 Ferrari 512 M które z 19,99 euro podskoczyło na 24,99 euro. O całych 50 euro podrożało BMW M1 1000 RR z serii Technics, którego cena rekomendowana dotychczas wynosiła 199,9 euro — a teraz zmienia się ona na... 249,99 euro. Ale zestawów które zdrożały o 50 euro jest więcej (m.in. Sterowany przez aplikację buldożer Cat® D11 czy Lamborghini Sian FKP 37) — tam jednak procentowo nie wygląda to aż tak dramatycznie, bo same zestawy były znacznie droższe (wcześniej: 449,99 i 399,99 euro). Jedno jest pewne: taniej już było — i każdy zainteresowany zakupem dostępnych na rynku klocków LEGO powinien pospieszyć się z decyzją. Tym bardziej, że poza tym że wciąż rekomendowane ceny zestawów w Polsce są na starych pułapach cenowych — to nieustannie trafiają one do rozmaitych promocji, w których można je dostać kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt, procent taniej. Część zestawów można kupić nawet dziś w ramach Amazon Prime Day 2022. Wśród przecen na które warto zwrócić uwagę znalazły się m.in. LEGO Marvel Rękawica Nieskończoności, LEGO Opancerzony maruder Imperium, LEGO Drzewko Bonsai czy McLaren Senna GTR.

Z jednej strony podwyżki nikogo szokować nie powinny — w końcu wszędzie obserwujemy wzrosty cen. Rośnie cena surowców (co przekłada się na droższą produkcję), a także transportu. Duże firmy nie mogą sobie pozwolić na straty, ani też mniejszy zarobek. Skoro doszliśmy do etapu w którym już firmy takie jak Apple podnoszą ceny na rozmaitych rynkach (i to nie tylko europejskim, ale także istotnym dla nich — japońskim), to chyba wiadomo że lepiej już nie będzie...