LEGO Land Rover Classic Defender 90 wymiata, ale cena Was zniechęci

LEGO nigdy się nie nudzi

LEGO w ostatnim czasie serwuje same rewelacje dla fanów motoryzacji. W ciągu ostatnich tygodni mieliśmy między innymi zapowiedź specjalnego zestawu z okazji 60. urodzin marki McLaren, w skład którego wchodził legendarny supersamochód McLaren F1 LM z lat 90. oraz najnowszy hipersamochód McLarena – Solus GT, a kilka dni temu Konrad Kozłowski na łamach Antyweb dokładnie przyjrzał się nowemu zestawowi LEGO Technic, biorąc na warsztat Forda GT (2022). Jak widać, to wcale nie koniec.

Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że LEGO oraz Defender świętują 75-lecie legendarnego samochodu pod hasłem „Zbuduj swoją przygodę” nowym, realistycznym modelem samochodu Land Rover Classic Land Defender 90 z serii LEGO Icons. Zestaw klocków składa się łącznie z 2336 elementów, a firma chwali się, że zawiera wszystkie akcesoria niezbędne do wyprawy po bezdrożach. Jest to bowiem zestaw „dwa w jednym”, gdyż z tych samych klocków można zbudować model do codziennej jazdy oraz bardziej off-roadową wersję.

Wielki i szczegółowy model, ale ta cena...

Land Rover chwali się wymiarami i dbałością o szczegóły klockowego Defendera. 32-centymetrowy model zadbał bowiem o takie elementy jak bagażnik dachowy, podniesiony wlot powietrza, przedni zderzak z działającą wyciągarką, boczne relingi i skrzynki na narzędzia, a nawet maty trakcyjne, ułatwiające pokonywanie błota i piasku. Defender od LEGO ma również działający układ kierowniczy i zawieszenie, otwierane drzwi i maskę oraz wnętrze z detalami wzorowanymi na pełnowymiarowym samochodzie.

Zestaw faktycznie robi wrażenie, chociaż jego cena... cóż, zwala z nóg. Za klockowego Defendera będziemy musieli bowiem zapłacić 1149,99 zł. Nowy wpis w serii LEGO Icons będzie dostępny od 1 kwietnia w sklepach LEGO oraz online pod adresem www.lego.com/Defender. Jak oceniacie Defendera z klocków?

Źródło: Land Rover