Dla kogo jest iPad Air i dlaczego warto wybrać Apple Watch SE?

Apple One za jedyne 24,99 zł!

W związku z tym rozbieramy na czynniki pierwsze całą prezentację i wszystkie nowości, komentując działania Apple w przeszłości oraz plany na najbliższą przyszłość, bo przecież przed nami także nowe iPhone’y. Apple One może okazać się strzałem w dziesiątkę, bo cena 24,99 zł za miesiąc dostępu do czterech usług to wręcz śmieszne pieniądze. A w zamian otrzymujemy Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade oraz 50 GB w iCloud. Jest też pakiet rodzinny (do 6 osób) za 15 złotych więcej i z 200 GB w iCloud.