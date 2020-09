Apple Fintess+ to wirtualny trener

Wirtualny trener, który dzięki świetnie przygotowanym materiałom i doskonałej współpracy z zegarkiem zadba o to abyśmy utrzymali odpowiednie tempo i zrobili swoją robotę. W teorii Samsung posiada to samo, jednak tu mamy do czynienia z czymś po prostu lepszym i mówię to naprawdę niechętnie.

Po pierwsze, Apple Fitness+ to coś więcej niż filmik z treningiem. Jest idealnie zsynchronizowany z kluczowymi parametrami odbieranymi z zegarka. Jeśli trener w trakcie ćwiczeń mówi, aby sprawdzić swoje tętno to wskaźniki na ekranie zmieniają swój układ, aby było to prostsze. Jeśli mamy docisnąć na „ostatniej prostej” to na pierwszy plan wysuną się te liczby, które mają nas zmotywować do jeszcze większego wysiłku. To niby detale, ale to właśnie te szczegóły sprawiają, że Apple Fitness+ wygląda naprawdę świetnie