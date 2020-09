Długo wyczekiwane wydarzenie, wrześniowa konferencja Apple, już za nami. Przecieków przed nią było od groma — i jak się okazało, większość okazała się prawdą. Gadżetami które budziły bardzo dużo emocji są, oczywiście, zegarki giganta z Cupertino. Apple Watch pozostaje najpopularniejszym ze wszystkich — i choć wielu zgodzi się ze mną w kwestii tego, że nie jest to najpiękniejszy z zegarków jaki można sobie wymarzyć, to nadrabia innymi sztuczkami. No i, przede wszystkim, doskonale działa w ekosystemie Apple. Na dzisiejszej imprezie gigant pokazano dwa nowe modele Apple Watch: Apple Watch Series 6 oraz Apple Watch SE. Poznaliśmy także ich ceny — raczej nikt kto śledzi premiery Apple nie będzie specjalnie zaskoczony.