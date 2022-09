Wyjątkowo niska cena dla nowych i powracających subskrybentów

W związku z nadchodzącym wielkimi krokami Disney+ Day, który ma miejsce już jutro, dla wszystkich fanów produkcji Disneya została przygotowana fenomenalna oferta - 6,99 zł za pierwszy miesiąc abonamentu. Regularna cena to 28,99 zł w skali miesiąca lub 289,90 zł za cały rok, zatem możemy tutaj mówić o naprawdę solidnej zniżce.

Okazja będzie dostępna od 6:00 rano 8 września, do 20 września do godziny 8:59. Jeśli nie macie aktywnego abonamentu, koniecznie skorzystajcie z tej promocji. Chociaż Disney+ ogólnie nie jest najdroższym VOD na rynku, to niespełna 7 zł jest prawdziwą rewelacją. Zakupu będzie można dokonać bezpośrednio ze strony Disney+, którą znajdziecie znaleźć pod tym linkiem.

Disney+ Day to nie tylko promocja. Prawdziwe święto dla fanów filmów i seriali

Podczas Disney+ Day odbywają się globalne premiery produkcji Disneya, Pixara, Marvela, ze świata „Gwiezdnych wojen”, National Geographic i te występujące pod marką Star. Czeka nas zatem naprawdę mnóstwo doskonałych zapowiedzi, również podczas D23 Expo - wydarzenia odbywającego się 9-11 września w Anaheim w Kalifornii.

Dodatkowo, już jutro na Disney+ pojawi się mnóstwo wyczekiwanych przez wielu premier. W Disney+ Day na platformie będziemy mogli obejrzeć takie rewelacje jak „Thor: Miłość i grom”, „Mike”, „Obi-Wan Kenobi: Powrót Rycerza Jedi”, „Auta w trasie” czy nowy krótkometrażowy film z serii „Simpsonowie”. Jeśli chcecie zobaczyć pełną listę nowości na bieżący miesiąc, zajrzyjcie pod ten link.

Jeśli jesteście fanami popkultury, to nadchodzące dni przyniosą Wam mnóstwo rozrywki. Nic tak nie cieszy jak mnóstwo doskonałych (i przede wszystkim naprawdę świeżych) produkcji w abonamencie, perspektywa wielu ekscytujących zapowiedzi i zaoszczędzenia pieniędzy.

Źródło: Informacja prasowa