Wśród nowości uwagę zwracają na siebie "Andor" i "Stary człowiek". Pierwsza z produkcji to serial osadzony w świecie Gwiezdnych Wojen i skupiający się na tytułowej postaci Cassiana Andora. Możemy go pamiętać z "Łotra 1", gdzie u boku Jin wykradał plany Gwiazdy Śmierci, ale z filmu dowiedzieliśmy się, że jego kariera szpiega sięga znacznie wcześniej. Właśnie "Andor" ma pokazać tę historię, a zwiastuny, które oglądaliśmy do tej pory tylko podsycają atmosferę, bo wygląda na to, że będzie to duchowy spadkobierca znakomitego "Łotra 1" i coś zupełnie nowego wśród seriali Star Wars na Disney+. "Stary człowiek" bazuje natomiast na książce Thomasa Perry’ego o tym samym tytule. Opowiada o byłym agencie CIA, który odszedł ze służby, by odpocząć od dotychczasowego życia. Przeszłość nie daje jednak o sobie zapomnieć i będzie musiał niejako wrócić do obowiązków.

Wrzesień na Disney+ to także nowy film oryginalny "Hokus Pokus 2" i 2. sezon "The Kardashians". Niezwykle ciekawie zapowiada się serial "Witam we Wrexham", w którym zobaczymy Roba McElhenney'a i Ryana Reyndolsa. Ich postacie decydują się na zakup trzeciego najstarszego klubu piłkarskiego na świecie. To dokument opowiadający historię klubu pełną wzlotów i upadków. Dla osób pragnących czegoś mocniejszego pojawi się serial "Pistols", który pokaże początki zespołu Sex Pistols i jego trzyletnią historię.

Sporo największych hitów zaplanowano natomiast na 8 września, bo właśnie w Disney+ Day dodane do oferty zostaną "Thor: Miłość i grom", "Mike", "Pinokio", "Bertie Gregory odkrywa świat", "Sezon ślubny" oraz dokument "Obi-Wan Kenobi: Powrót Rycerza Jedi". Pojawi się też nowy serial "Auta w trasie" nawiązujący do ukochanej serii filmów animowanych, a także "Tierra Incógnita", "Welcome to the Club" , "Dorastanie" oraz "Za kulisami filmu Thor: Miłość i grom".

Więcej szczegółów o powyższych tytułach znajdziecie poniżej:

Premiery 8 września z okazji Disney+ Day

Thor: Miłość i grom

"Thor: Miłość i grom" wytwórni Marvel ukazuje Boga Piorunów (Chris Hemsworth) w obliczu wyzwania, z jakim dotąd się nie zetknął - konieczności znalezienia wewnętrznego spokoju. Jednak na emeryturę nie pozwoli Thorowi przejść galaktyczny zabójca Gorr Rzeźnik Bóstw (Christian Bale), pragnący wymordować wszystkich bogów. Aby się mu przeciwstawić, Thor wzywa na pomoc Królewską Walkirię (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) oraz swoją byłą, Jane Foster (Natalie Portman), która - ku jego zdziwieniu - posługuje się jego magicznym młotem, Mjolnirem, nie gorzej niż on sam. Razem wyruszają w pełną niebezpieczeństw kosmiczną podróż, by rozwiązać zagadkę zemsty Rzeźnika Bóstw i powstrzymać go, nim będzie za późno. Reżyserem filmu jest Taika Waititi, a producentami Kevin Feige i Brad Winderbaum.

"Thor: Miłość i grom" dołącza do 15 innych filmów Marvela, które są dostępne w Disney+ w formacie IMAX Enhanced. Dzięki IMAX Enhanced subskrybenci mogą jako pierwsi we własnym domu oglądać wybrane filmy w rozszerzonych proporcjach obrazu IMAX, co zapewnia do 26 procent więcej obrazu dla większych wrażeń podczas oglądania.

Mike

Twórca i scenarzysta Steven Rogers oraz zespół stojący za filmem „Jestem najlepsza. Ja, Tonya” i showrunnerka Karin Gist, producentka wykonawcza „Our Kind of People”, przedstawiają serial „Mike”, który jest inspirowany złożoną i kontrowersyjną historią życia Mike'a Tysona. 8-odcinkowy serial przedstawia burzliwe wzloty i upadki kariery bokserskiej i życia osobistego Tysona - od bycia uwielbianym sportowcem do wyrzutka i z powrotem. Skupiając się na Mike'u Tysonie, serial bada klasowość w USA, porusza kwestię rasy i sławy, siłę mediów, mizoginię, podziały społeczne, obietnicę amerykańskiego snu i ostatecznie nasz własny wkład w kształtowanie historii Mike'a.

Pinokio

Zdobywca Nagrody Akademii® Robert Zemeckis reżyseruje nową wersję ukochanej opowieści o drewnianym pajacyku, który wyrusza w pełną przygód wędrówkę, by stać się prawdziwym chłopcem. Tom Hanks wciela się w rolę Geppetta, snycerza, który buduje i traktuje Pinokia (Benjamin Evan Ainsworth) jak własnego syna. Joseph Gordon-Levitt gra Hipolita Świerszcza, który jest nie tylko przewodnikiem Pinokia, a także jego "sumieniem”. W Błękitną Wróżkę wciela się nominowana do Nagrody Akademii® Cynthia Erivo, Keegan-Michael Key to Pan Lis, nominowana do Nagrody Akademii® Lorraine Bracco gra nową postać Sofię, a Luke Evans wciela się w Woźnicę.

Bertie Gregory odkrywa świat

Bertie Gregory to twarz nowego pokolenia aspirujących poszukiwaczy przygód i filmowców przyrody. 29-letni odkrywca National Geographic zabiera widzów w trzymające w napięciu podróże, które prowadzą w najbardziej spektakularne i tajemnicze zakątki świata. Dzięki najnowocześniejszej technologii filmowej, oryginalna seria Disney+ "Bertie Gregory odkrywa świat” przełamuje schemat tradycyjnego programu przyrodniczego, opowiadając wyjątkowe historie zwierząt i zapraszając widzów do towarzyszenia w tej podróży na każdym jej etapie. Przez kilka tygodni charyzmatyczny i nagrodzony nagrodą BAFTA operator eksplorował życie zwierząt, aby poznać nieodkryte dotąd fakty na temat stworzeń żyjących w jednych z najbardziej wymagających miejsc na naszej planecie. Na naszych oczach Berti zmierzy się z lodowym światem Antarktydy w poszukiwaniu największego zgromadzenia wielorybów, jakie kiedykolwiek sfilmowano, oraz stanie twarzą w twarz z lwami polującymi na bawoły w Zambii. Zabierze widzów w odyseję po całym świecie, ukazując świat natury w momencie, gdy stoi on przed największymi wyzwaniami.

Sezon ślubny

Pierwsza lokalna produkcja Disney+ z Wielkiej Brytanii opowiada historię niepoprawnego romantyka Stefana, który na jednym z wakacyjnych wesel poznaje charyzmatyczną Katie. Ich romans rozkwita, jednak jest jeden problem – Katie ma wkrótce sama stanąć na ślubnym kobiercu i wyjść za syna bogatego magnata nieruchomości. Co się wydarzyło, że zakochani muszą uciekać, a Katie staje się główną podejrzaną w sprawie szokującej zbrodni? Czy uda im się obronić swoje dobre imię i uczucia, którymi się darzą?

Obi-Wan Kenobi: Powrót Rycerza Jedi

Z nigdy wcześniej niewidzianymi, zakulisowymi materiałami, barwnymi osobistymi historiami i wyjątkowymi momentami, "Obi-Wan Kenobi: Powrót rycerza Jedi" ukazuje powstawanie oryginalnej limitowanej serii Lucasfilm dla Disney+ "Obi-Wan Kenobi" - epickiej historii, która rozpoczyna się 10 lat po dramatycznych wydarzeniach z "Gwiezdnych wojen: Zemsty Sithów". Ten wyjątkowy dokument od Lucasfilm i Supper Club przedstawia kulisy powrotu Obi-Wana Kenobiego i Anakina Skywalkera na ekran, a także Ewana McGregora i Haydena Christensena do ich klasycznych ról. Reżyserka Deborah Chow, obsada i cała ekipa filmowa wspominają drogę, którą przebyli, by opowiedzieć nową historię z ikonicznymi bohaterami z „Gwiezdnych wojen” – wśród nich Obi-Wan Kenobi, Darth Vader i Księżniczka Leia – a także, by wprowadzić do tego świata nowych bohaterów i złoczyńców. "Obi-Wan Kenobi: Powrót rycerza Jedi" ukazuje to, co sprawia, że „Gwiezdne wojny” są tak wyjątkowe - szacunek i pasję do pokoleniowego dziedzictwa i ukochanych postaci.

Auta w trasie

Zygzak McQueen i Złomek wyruszają z Chłodnicy Górskiej na wycieczkę przez cały kraj, by spotkać się z siostrą Złomka. Każdy postój to nowa przygoda i nowi, barwni bohaterowie. Seria produkowana jest przez Marca Sondheimera. Reżyserami odcinków serialu są Steve Purcell (odc. 1, 2, 8), Bobby Podesta (odc. 5, 6, 9) i Brian Fee (odc. 3, 4, 7). Kompozytor Jake Monaco stworzył muzykę do wszystkich dziewięciu odcinków.

Tierra Incógnita (Oryginalna produkcja Disney+ z Ameryki Południowej)

"Tierra Incógnita" śledzi losy Erica Dalarasa (Pedro Maurizi) - nastolatka, który szukając prawdy stojącej za tajemniczym zniknięciem jego rodziców osiem lat wcześniej, odkrywa świat, od którego włos jeży się na głowie. Chłopak wraz z siostrą (Mora Fisz) postanawiają uciec z domu wychowujących ich dziadków i wrócić do rodzinnego miasta Cabo Qwert i miejsca, gdzie ich rodzice widziani byli po raz ostatni – parku horrorów Tierra Incógnita. By poznać odpowiedzi na nękające go pytania i rozwiązać zagadkę zaginięcia rodziców, Eric musi pokonać swoje lęki i zanurzyć się w mrocznym i niedostępnym świecie, a pomagają mu w tym przyjaciele, siostra i ciotka.

Welcome to the Club (film krótkometrażowy z serii “Simpsonowie”)

Lisa Simpson pragnie zostać księżniczką, ale odkrywa, że zła wersja może być nawet zabawniejsza.

Za kulisami filmu Thor: Miłość i grom

Taika Waititi, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale i Tessa Thompson zdradzają sekrety powstawania filmu „Thor: Miłość i grom”. Dzięki wywiadom z członkami obsady i ekipy, a także niepublikowanym wcześniej materiałom filmowym z planu i nie tylko, „Za kulisami filmu Thor: Miłość i grom” odsłania kulisy czwartego filmu fabularnego Boga Piorunów.

Dorastanie

Stworzony przez Brie Larson i Culture.House serial "Dorastanie" to innowacyjny hybrydowy dokument, który przez pryzmat 10 fascynujących historii o dojrzewaniu przygląda się wyzwaniom, zwycięstwom i trudom wchodzenia w dorosłość. Serial wykorzystuje różne metody narracji oraz filmowania i podąża za jednym z bohaterów w wieku 18-22 lata. Za każdym z nich stoi inna historia, która ukazuje dojrzewanie w kontekście wyzwań społecznych, rodzinnych czy osobistych, które młodzi ludzie napotykają na drodze do odkrywania samych siebie i samoakceptacji. Każdy 30-miutowy odcinek przedstawia jedną młodą osobę lub „bohatera” i ich doświadczenie dorastania oraz bazuje na wnikliwym osobistym wywiadzie, w którym nasi bohaterowie opowiadają o swoim dzieciństwie i latach młodzieńczych. Kreatywne filmowe rekonstrukcje podkreślają punkty zwrotne ich historii.

Nowości we wrześniu na Disney+

STARY CZŁOWIEK

[THE OLD MAN]

SERIAL ORYGINALNY - 28 września

Serial oparty na bestsellerowej powieści Thomasa Perry’ego o tym samym tytule. „Stary człowiek” opowiada historię Dana Chase’a - byłego agenta CIA, który wiele lat wcześniej wystąpił ze służby, by zaznać spokojnego życia. Jednak gdy pojawia się zabójca, którego celem jest zlikwidowanie Chase'a, stary funkcjonariusz uświadamia sobie, że aby zapewnić sobie przyszłość, musi pogodzić się z przeszłością. Asystent dyrektora FBI ds. kontrwywiadu zostaje wezwany do polowania na Chase'a ze względu na jego skomplikowaną przeszłość związaną z uciekinierem.

THE KARDASHIANS sezon 2 - SERIAL ORYGINALNY

22 września

Kamery powracają, aby uchwycić zmieniające się jak w kalejdoskopie życie Kardashianek - Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall i Kylie. Jedna z najsłynniejszych rodzin zaprasza widzów, by towarzyszyć jej w trakcie największych triumfów i życiowych batalii. Zobaczymy ogniste romanse, przełomowe momenty i niewyobrażalne sukcesy. Mimo że opinia publiczna ma dostęp do prywatności Kardashianek, więzi rodzinne pozostają nierozerwalne.

HOKUS POKUS 2 [HOCUS POCUS 2] - FILM ORYGINALNY

30 września

Minęło 29 lat, odkąd ktoś zapalił świecę Czarnego Płomienia i wskrzesił siedemnastowieczne siostry, które łakną zemsty. Teraz jedynie trzej licealiści mogą powstrzymać drapieżne czarownice przed zrujnowaniem wigilii Wszystkich Świętych w Salem.

ANDOR - SERIAL ORYGINALNY

21 września

Serial "Andor" odkrywa nową perspektywę ze świata „Gwiezdnych wojen”, skupiając się na podróży Cassiana Andora. Serial przybliża opowieść o rodzącej się rebelii przeciwko Imperium i o tym, jak ludzie i planety się w nią zaangażowali. To czas pełen niebezpieczeństw, podstępów i intryg, a Cassian wkroczy na ścieżkę, której przeznaczeniem jest uczynienie z niego bohatera rebelii.

WITAMY WE WREXHAM [WELCOME TO WREXHAM] SERIAL ORYGINALNY

21 września

Rob McElhenney („U nas w Filadelfii”) i Ryan Reynolds („Deadpool”) postanawiają zostać właścicielami trzeciego najstarszego profesjonalnego klubu piłkarskiego na świecie. „Witamy we Wrexham” to serial dokumentalny śledzący marzenia i troski Wrexham, robotniczego miasteczka w Północnej Walii, w Wielkiej Brytanii, gdy dwie hollywoodzkie gwiazdy przejmują na własność historyczny, ale borykający się z problemami klub piłkarski.

PISTOL - SERIAL ORYGINALNY

7 września

Sex Pistols są w centrum szalonej rewolucji rock and rolla, a w centrum serialu „Pistol” jest nie kto inny jak Steve Jones – jeden z założycieli i gitarzysta zespołu. Zabawna, emocjonalna, a momentami łamiąca serce podróż Jonesa prowadzi nas przez wielowątkową opowieść o trzech najbardziej pamiętnych, pełnych chaosu i twórczego sosu latach w historii muzyki.