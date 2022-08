IMDb to największa i najpopularniejsza baza filmów na świecie. To właśnie tam największa liczba widzów oddaje swoje głosy i ocenia filmy, dlatego niektóre pozycje mają po setki tysięcy opinii, a to oczywiście pozwala bardziej obiektywnie oceniać tytułu. Naturalnie zdarzają się przypadki, w których społeczność lub jej wycinek nadużywa swoich możliwości i z różnych powodów organizowane są akcje, które mają doprowadzić do zaniżenia lub zawyżenia średniej ocen, ale zazwyczaj jest to zauważane i poprawiane. Nie znajdziemy jednak innego takiego miejsca w Sieci, którego rankingi można by uznać za pewien wyznacznik. Oczywiście niejeden serwis i niejedna redakcja przygotowują swoja zestawienia najlepszych filmów i seriali ogólnie lub wedle pewnych kryteriów, ale TOP-ki z IMDb pozwalają szybko zorientować się, jakie produkcje cieszą się najlepszą renomą.

TOP 50 filmów na Netflix, HBO Max i Disney+

Właśnie dlatego wybraliśmy TOP 50 filmów wszechczasów z rankingu IMDb i sprawdziliśmy, które z nich są dostępne na czołowych platformach VOD. Nie braliśmy pod uwagę sklepów i wypożyczalni, ponieważ ich działalność opiera się na zupełnie innych zasadach, a wskazana trójka serwisów walczy o prym na najważniejszych rynkach, w tym w Polsce. Rebranding HBO Max był naprawdę istotną zmianą, ale wkrótce może niestety stracić na znaczeniu, gdy platforma zniknie z rynku, bo w jej miejsce pojawi się zupełnie inny byt i nastąpi konsolidacja oferty z Discovery (czy także Player?). Disney+, które w czerwcu pojawiło się w Polsce, idzie jak burza i goni Netfliksa pod względem liczby subskrybentów na całym świecie. Obecności Netfliksa nie trzeba chyba tłumaczyć, bo to nadal najpopularniejsza platforma VOD, pionier rynku i w swojej ofercie wciąż posiada liczne tytuły (własne i na licencji), do których widzowie wracają lub sięgają po nie po raz pierwszy.

Szybkie zerknięcie na naszą tabelę rozwiewa wszelkie wątpliwości. Fuzje i przejęcia, które doprowadziły do połączenia HBO z Warnerem pozwoliły tej platformie VOD posiadanie na wyłączność filmu Warner Studio, których w TOP 50 produkcji ocenionych na IMDb jest naprawdę sporo. Większość z nich znajduje się w czołowej dwudziestce, w tym trylogia Władcy pierścieni, kultowy już "Matrix", czy najwyżej oceniony ze wszystkich obecnych na VOD filmów "Mroczny rycerz" Christophera Nolana. Disney+ może pochwalić się posiadaniem całej sagi Gwiezdnych Wojen, w tym najwyżej ocenianego Epizodu V "Imperium kontratakuje". Oprócz niego platforma Disney zaoferuje nam oryginalne "Gwiezdne wojny" oraz "Króla Lwa" i na tym kończy się lista tytułów z Disney+ w TOP 50 z IMDb. Zaskakująco nieźle wypadł Netflix, który wciąż dysponuje niemałą kolekcją produkcji na licencji. "Forrest Gump", "Gladiator" czy "Prestiż" w chwili powstawania tego artykułu dostępne są właśnie na Netfliksie, a doliczając do nich "Spirited Away: W krainie bogów" dało to gigantowi drugie miejsce w zestawieniu po HBO Max.

Jakie najlepsze filmy są na czołowych VOD?

Tytuł Ocena IMDb Netflix HBO Max Disney+ Skazani na Shawshank 9,2 Ojciec chrzestny 9,2 Mroczny Rycerz 9 X Ojciec chrzestny II 9 Dwunastu gniewnych ludzi 8,9 Lista Schindlera 8,9 Władca Pierścieni: Powrót króla 8,9 X Pulp Fiction 8,9 Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia 8,8 X Dobry, zły i brzydki 8,8 Forrest Gump 8,8 X Podziemny krąg 8,7 X Incepcja 8,7 X Władca Pierścieni: Dwie wieże 8,7 X Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje 8,7 X Matrix 8,7 X Chłopcy z ferajny 8,7 X Lot nad kukułczym gniazdem 8,6 Siedem 8,6 Siedmiu samurajów 8,6 To wspaniałe życie 8,6 Milczenie owiec 8,6 Miasto Boga 8,6 Szeregowiec Ryan 8,6 X Życie jest piękne 8,6 Zielona mila 8,6 Interstellar 8,6 X Gwiezdne wojny 8,6 X Terminator 2: Dzień Sądu 8,5 Powrót do przyszłości 8,5 Spirited Away: W krainie bogów 8,5 X Psychoza 8,5 Pianista 8,5 Leon zawodowiec 8,5 Parasite 8,5 Król lew 8,5 X Gladiator 8,5 X Więzień nienawiści 8,5 Infiltracja 8,5 Podejrzani 8,5 Prestiż 8,5 X Casablanca 8,5 Whiplash 8,5 X Nietykalni 8,5 Harakiri 8,5 Grobowiec świetlików 8,5 Dzisiejsze czasy 8,4 Pewnego razu na Dzikim Zachodzie 8,4 Top Gun: Maverick 8,4 Okno na podwórze 8,4 Suma filmów na platformie: 4 11 3

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że produkcje Warnera raczej nie będą znikać na dłuższe okresy z HBO Max, podobnie jak Gwiezdne Wojny czy klasyki Disney'a z Disney+. Tymczasem Netflix nie może być pewien przedłużenia licencji na wspomniane filmy, choć niewykluczone że uda mu się zdobyć inne. Taka rotacja ma swoje plusy i minusy - dzięki niej co jakiś czas dochodzi do odświeżenia oferty, ale brak stabilności i posiadania tytułów na wyłączność oznacza też możliwość osłabienia katalogu w pewnym okresie, gdy licencje wygasną i serwis nie uzupełni luki w inny sposób.

Na sam koniec zwróciłbym też uwagę na coś innego. Poniższe zestawienie dobitnie pokazało, jak wybrakowane potrafią być oferty gigantów, a także mniejszych usług. Niektóre z filmów z tabelki są obecne na innych platformach (CANAL+ online, Viaplay czy Prime Video), ale dużej części z nich nie zobaczymy w ramach żadnego abonamentu. Są też przypadki, że niektóre z klasyków nie są oferowane nawet w ofertach wypożyczalni czy sklepów. Pomimo takiego urodzaju platform VOD, nadal nie jest łatwo nadrabiać klasykę, bo albo krąży ona pomiędzy serwisami, albo jest dodatkowo płatna, albo w ogóle nie jest dostępna online. Czy kiedykolwiek ta sytuacja ulegnie zmianie?