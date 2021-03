W Diablo II Resurrected skorzystamy z save’ów z klasycznego Diablo II!

W zeszłym roku pisaliśmy, że odświeżenie Diablo II nie jest nikomu potrzebne i jego ponowna premiera nie powinna się wydarzyć:

Niektóre tytuły nie potrzebują i nigdy nie powinny otrzymać wersji zremasterowanej. Ich piękno i siła leży właśnie w oryginalnej szpetocie (pięknie) i klasycznym, czasem wręcz archaicznym podejściu do rozgrywki. Diablo 2 to przykład gry, która nigdy nie powinna być skalana tym tworem.

— pisał w swoim tekście Diablo 2: Resurrected – Co z tego że go nie potrzebujemy, skoro i tak kupimy Dawid. Studio jednak wie lepiej co się sprzeda, dlatego kilkanaście dni temu oficjalnie potwierdziło prace nad odświeżoną wersją kultowego Diablo II. Moja pierwsza reakcja? Przyznam szczerze — mieszana. Patrząc na to jak potraktowano Warcraft III: Reforged, moje obawy nie były bezpodstawne. Graczom tak nie spodobał się efekt końcowy, że Blizzard przeprosił i obiecał poprawę. Na szczęście tym razem obawy z pewnością okażą się bezpodstawne, bo za przeniesienie klasyka w XXI wiek odpowiadać będzie studio Viscarious Visions.

To ekipa, która w zeszłym roku dostarczyła bardzo udany remaster Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Twórcy chcą dostarczyć tych samych wrażeń, które towarzyszyły graczom w 2000 r. Jednak nie chcą skupiać się wyłącznie na nowych graczach — studio chce zachęcić też tych starszych, którzy swoje młodzieńcze lata spędzili w lochach, jaskiniach i innych lokacjach Diablo II. A sposobem na ich przyciągnięcie okazać się może możliwość zaimportowania stanu z oryginalnego Diablo II.

Diablo II Resurrected z możliwością importowania zapisu gry z oryginalnego Diablo II

O tym, że Diablo II Resurrected pozwoli na załadowanie save’a z oryginalnego Diablo potwierdza Blizzard. Najpierw informacje te pojawiły się w wywiadzie z producentem gry Matthew Cederquist przeprowadzonym przez serwis IGN. Możliwość importu zapisu gry potwierdza też Blizzard, choć studio nie do końca zdradza, jak to będzie wyglądało. Wiadomo za to, że gracze będą mogli przenieść swoje lokalne kopie zapisów gry i kontynuować rozgrywkę w Diablo II Resurrected. Nie będzie można importować save’ów online ani postaci stworzonych z myślą o rozgrywce multiplayer.

Decyzja ta podyktowana jest zupełnie innymi mechanikami działania usługi sieciowej Battle.net i możliwością przenoszenia zapisów między platformami. Warto przypomnieć, że Blizzard, przy okazji zapowiedzi Diablo II Resurrected potwierdził funkcje cross-platform umożliwiające kontynuację zabawy na innej konsoli lub komputerze. Na ten moment nie wiadomo jeszcze czy wraz z cross-platform pojawi się cross-play — twórcy na tę chwilę tego nie komentują, ale i nie zaprzeczają informacjom jakoby ta możliwość miała szansę się pojawić..

Co ciekawe, przeglądając newsy dotyczące zapowiedzi Diablo II Resurrected natknąłem się na informacje, że sejwy z oryginalnej dwójki nie będą działać — co miało zostać potwierdzone przez deweloperów (nie udało mi się jednak dotrzeć do źródeł tych rewelacji). Prawdopodobnie fani poszli za daleko w interpretacji słów wypowiedzianych w czasie tegorocznej konferencji BlizzCon 2021.