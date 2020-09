Na taki powrót gier z Tonym Hawkiem czekałem. THPS 1+2 to gra doskonała!

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2: to samo, ale nowsze. I z dodatkami

Tym razem tytuł Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 zdradza wszystko to, czym jest gra. To PEŁNA wersja kultowych odsłon od Neversoftu — pierwszej i drugiej gry z arcade’owym modelem jazdy na deskorolce. Nie ma tu wyborów, best of the best — czy jakkolwiek twórcy smutnej wersji HD chcieli usprawiedliwiać swoją grę. Kompletny zestaw plansz i wyzwań z dwóch pierwszych gier, podany w nowej wersji i z paczkami usprawnień. Co zatem się zmieniło?

Wszystko i nic. Nic — bo to są te same lokacje, z tymi samymi miejscówkami, rampami, basenami i sekretami. Wszystko — bo przez tych 21 lat sporo się w świecie gier zmieniło. Grafika na PlayStation, owszem, była w 3D — ale była bardziej umowna. Oczywiście wtedy nikomu to specjalnie nie przeszkadzało, ale podbijając wszystko do współczesnych standardów trzeba było pewne miejsca stworzyć na nowo. Ot, jak chociażby centrum handlowe, które wcześniej było po prostu puste. Teraz jest opustoszałe i zniszczone powodzią. Nowe sprzęty dały też opcję zabawy światłem, z czego twórcy zrobili naprawdę dobry użytek — wszystko wygląda bardziej efekciarsko.