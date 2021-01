Ja też regularnie kupuję kilka razy tę samą grę

I niezależnie od tego, jak często będę narzekał na to, że w zestawieniach zapowiedzi na kolejne miesiące i lata znajduje się równie dużo, jeśli nie więcej tego rodzaju wydań, to wiem, że sam dam się dość szybko przekonać do ponownego zakupu gry, którą już mam. Prawdopodobnie będzie to port większej gry na Switcha (być może klasyka) alba nieco inna wersja już posiadanego przeze mnie tytułu, który pojawi się na bardziej przystępnej platformie (np. Stadia).

Wszędzie dobrze, ale w zagubionym niebie najlepiej. Zremasterowana Mafia wciągnęła mnie bez reszty

Niewykluczone, że będzie to kompletny remake ulubionej gry sprzed lat, np. Max Payne’a, bo Ostateczna edycja Mafii pokazała, że można ponownie zakochać się w tej samej produkcji, a dodatkowo zacząć jeszcze bardziej nachalnie namawiać wszystkich dookoła na zagranie.